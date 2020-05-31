النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العودة بحذر.. 50 % من موظفي جامعة طيبة يعودون إلى العمل اليوم

"السراني": أكثر من 19 ألف طالب وطالب يبدؤون الفصل الصيفي عن بُعد

عاد الموظفون في جامعة طيبة للعمل، اليوم الأحد، بنسبة 50 % من موظفي الجامعة بكل الفروع بالمدينة المنوّرة والمحافظات بعد رفع تعليق الحضور إلى مقار العمل التي استمرت أكثر من شهرين ونصف الشهر؛ امتثالاً للتعليمات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد19، بالتزامن مع انطلاق الدراسة عن بُعد للفصل الدراسي الصيفي لهذا العام 1441هـ.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني؛ أن العودة إلى مقار العمل بالجامعة تأتي تطبيقاً للتعليمات والتوجيهات الصادرة من حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- التي جعلت صحة الإنسان أولاً حيث ركزت على العودة إلى مقار العمل بحذر وبالإجراءات الصحية الاحترازية من خلال تطبيق التعليمات وارتداء الكمامة والمداومة على غسل اليدين أو التعقيم والابتعاد عن المصافحة والتباعد الجسدي.

وبيّن الدكتور السراني؛ أن العودة بحذر هي المطلوب منا جميعاً، بعد أن تجاوزنا الكثير من هذه الأزمة، مشيراً إلى أن الجامعة برجالها ونسائها عملت على الخطط والبروتوكولات وتطبيقها على جميع إدارات وأقسام الجامعة، والعمل على توعية وتثقيف جميع منسوبي الجامعة، وإرشادهم إلى الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم التي تتماشى مع المعايير والأنظمة التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة.

وأكّد أن الطلاب والطالبات بدأوا الدراسة عن بُعد، اليوم، في الفصل الصيفي لهذا العام، حيث بلغ عدد الطلبة 19495 طالباً وطالبة، في مرحلتَي البكالوريوس والدبلوم.

ودعا السراني؛ الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من دعم كبير ومتواصل للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة الإنسان.

جامعة طيبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
العودة بحذر.. 50 % من موظفي جامعة طيبة يعودون إلى العمل اليوم
سبق

عاد الموظفون في جامعة طيبة للعمل، اليوم الأحد، بنسبة 50 % من موظفي الجامعة بكل الفروع بالمدينة المنوّرة والمحافظات بعد رفع تعليق الحضور إلى مقار العمل التي استمرت أكثر من شهرين ونصف الشهر؛ امتثالاً للتعليمات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد19، بالتزامن مع انطلاق الدراسة عن بُعد للفصل الدراسي الصيفي لهذا العام 1441هـ.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني؛ أن العودة إلى مقار العمل بالجامعة تأتي تطبيقاً للتعليمات والتوجيهات الصادرة من حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- التي جعلت صحة الإنسان أولاً حيث ركزت على العودة إلى مقار العمل بحذر وبالإجراءات الصحية الاحترازية من خلال تطبيق التعليمات وارتداء الكمامة والمداومة على غسل اليدين أو التعقيم والابتعاد عن المصافحة والتباعد الجسدي.

وبيّن الدكتور السراني؛ أن العودة بحذر هي المطلوب منا جميعاً، بعد أن تجاوزنا الكثير من هذه الأزمة، مشيراً إلى أن الجامعة برجالها ونسائها عملت على الخطط والبروتوكولات وتطبيقها على جميع إدارات وأقسام الجامعة، والعمل على توعية وتثقيف جميع منسوبي الجامعة، وإرشادهم إلى الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم التي تتماشى مع المعايير والأنظمة التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة.

وأكّد أن الطلاب والطالبات بدأوا الدراسة عن بُعد، اليوم، في الفصل الصيفي لهذا العام، حيث بلغ عدد الطلبة 19495 طالباً وطالبة، في مرحلتَي البكالوريوس والدبلوم.

ودعا السراني؛ الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من دعم كبير ومتواصل للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة الإنسان.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
01:56 PM

العودة بحذر.. 50 % من موظفي جامعة طيبة يعودون إلى العمل اليوم

"السراني": أكثر من 19 ألف طالب وطالب يبدؤون الفصل الصيفي عن بُعد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
320

عاد الموظفون في جامعة طيبة للعمل، اليوم الأحد، بنسبة 50 % من موظفي الجامعة بكل الفروع بالمدينة المنوّرة والمحافظات بعد رفع تعليق الحضور إلى مقار العمل التي استمرت أكثر من شهرين ونصف الشهر؛ امتثالاً للتعليمات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد19، بالتزامن مع انطلاق الدراسة عن بُعد للفصل الدراسي الصيفي لهذا العام 1441هـ.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني؛ أن العودة إلى مقار العمل بالجامعة تأتي تطبيقاً للتعليمات والتوجيهات الصادرة من حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- التي جعلت صحة الإنسان أولاً حيث ركزت على العودة إلى مقار العمل بحذر وبالإجراءات الصحية الاحترازية من خلال تطبيق التعليمات وارتداء الكمامة والمداومة على غسل اليدين أو التعقيم والابتعاد عن المصافحة والتباعد الجسدي.

وبيّن الدكتور السراني؛ أن العودة بحذر هي المطلوب منا جميعاً، بعد أن تجاوزنا الكثير من هذه الأزمة، مشيراً إلى أن الجامعة برجالها ونسائها عملت على الخطط والبروتوكولات وتطبيقها على جميع إدارات وأقسام الجامعة، والعمل على توعية وتثقيف جميع منسوبي الجامعة، وإرشادهم إلى الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم التي تتماشى مع المعايير والأنظمة التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة.

وأكّد أن الطلاب والطالبات بدأوا الدراسة عن بُعد، اليوم، في الفصل الصيفي لهذا العام، حيث بلغ عدد الطلبة 19495 طالباً وطالبة، في مرحلتَي البكالوريوس والدبلوم.

ودعا السراني؛ الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من دعم كبير ومتواصل للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة الإنسان.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,662
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,997
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,978
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,748

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة