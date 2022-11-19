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25 مليون مشاهدة لفيديو "الرئة السوداء".. "الإعلان الأفضل ضد التدخين"

مقطع نشره جراحٌ صيني لرئة مريض تُوفي بعد تدخينه السجائر لمدة 30 عامًا

فيما يُعد الإعلان الأفضل ضد التدخين على الإطلاق، نشر جراح صيني فيديو مذهلًا، يوضح إزالة فريقه الطبي لرئتين لونهما "أسود" من متبرع أعضاء، توفي عن عمر يناهز 52 عامًا.

وقال الطبيب تشن جينغيو، الجراح المشرف على فريق زراعة الأعضاء في مستشفى "Wuxi" بمقاطعة جيانغسو: إن المريض توفي بعد تدخينه السجائر لمدة 30 عامًا، وأراد التبرع بأعضائه؛ ولكن الفريق الطبي اكتشف أن رئتيه غير مناسبتين للزراعة، كما يظهر مقطع الفيديو.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم" ظهر على الرئتين جميعُ علامات التكلس، ومرض انسداد الرئة، وانتفاخ العضو.

وشوهد الفيديو، الذي نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية باستخدام هاشتاغ "jieyan" (الإقلاع عن التدخين)، أكثر من 25 مليون مرة.

وقال جينغيو: "كثير من المدخنين في هذه البلد لديهم رئات مماثلة لهذه. وقرر فريقنا رفض إجراء عملية الزرع باستخدام هاتين الرئتين".

وأوضحت التقارير أن المريض لم يخضع لفحص بالأشعة المقطعية قبل وفاته، وتبرع برئتيه بعد ذلك بوقت قصير، قبل أن يتمكن أي فرد من فحصهما.

ويُقدر 26.6% من سكان الصين الذين تزيد أعمارهم على 15 عامًا، يدخنون؛ مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل الرئة لدى السكان الذين يواجهون بالفعل تلوثًا شديدًا في مناطق كثيرة من البلاد.

الرئة السوداء الرئة التدخين

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25 مليون مشاهدة لفيديو "الرئة السوداء".. "الإعلان الأفضل ضد التدخين"
سبق

فيما يُعد الإعلان الأفضل ضد التدخين على الإطلاق، نشر جراح صيني فيديو مذهلًا، يوضح إزالة فريقه الطبي لرئتين لونهما "أسود" من متبرع أعضاء، توفي عن عمر يناهز 52 عامًا.

وقال الطبيب تشن جينغيو، الجراح المشرف على فريق زراعة الأعضاء في مستشفى "Wuxi" بمقاطعة جيانغسو: إن المريض توفي بعد تدخينه السجائر لمدة 30 عامًا، وأراد التبرع بأعضائه؛ ولكن الفريق الطبي اكتشف أن رئتيه غير مناسبتين للزراعة، كما يظهر مقطع الفيديو.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم" ظهر على الرئتين جميعُ علامات التكلس، ومرض انسداد الرئة، وانتفاخ العضو.

وشوهد الفيديو، الذي نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية باستخدام هاشتاغ "jieyan" (الإقلاع عن التدخين)، أكثر من 25 مليون مرة.

وقال جينغيو: "كثير من المدخنين في هذه البلد لديهم رئات مماثلة لهذه. وقرر فريقنا رفض إجراء عملية الزرع باستخدام هاتين الرئتين".

وأوضحت التقارير أن المريض لم يخضع لفحص بالأشعة المقطعية قبل وفاته، وتبرع برئتيه بعد ذلك بوقت قصير، قبل أن يتمكن أي فرد من فحصهما.

ويُقدر 26.6% من سكان الصين الذين تزيد أعمارهم على 15 عامًا، يدخنون؛ مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل الرئة لدى السكان الذين يواجهون بالفعل تلوثًا شديدًا في مناطق كثيرة من البلاد.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
12:11 PM

25 مليون مشاهدة لفيديو "الرئة السوداء".. "الإعلان الأفضل ضد التدخين"

مقطع نشره جراحٌ صيني لرئة مريض تُوفي بعد تدخينه السجائر لمدة 30 عامًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فيما يُعد الإعلان الأفضل ضد التدخين على الإطلاق، نشر جراح صيني فيديو مذهلًا، يوضح إزالة فريقه الطبي لرئتين لونهما "أسود" من متبرع أعضاء، توفي عن عمر يناهز 52 عامًا.

وقال الطبيب تشن جينغيو، الجراح المشرف على فريق زراعة الأعضاء في مستشفى "Wuxi" بمقاطعة جيانغسو: إن المريض توفي بعد تدخينه السجائر لمدة 30 عامًا، وأراد التبرع بأعضائه؛ ولكن الفريق الطبي اكتشف أن رئتيه غير مناسبتين للزراعة، كما يظهر مقطع الفيديو.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم" ظهر على الرئتين جميعُ علامات التكلس، ومرض انسداد الرئة، وانتفاخ العضو.

وشوهد الفيديو، الذي نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية باستخدام هاشتاغ "jieyan" (الإقلاع عن التدخين)، أكثر من 25 مليون مرة.

وقال جينغيو: "كثير من المدخنين في هذه البلد لديهم رئات مماثلة لهذه. وقرر فريقنا رفض إجراء عملية الزرع باستخدام هاتين الرئتين".

وأوضحت التقارير أن المريض لم يخضع لفحص بالأشعة المقطعية قبل وفاته، وتبرع برئتيه بعد ذلك بوقت قصير، قبل أن يتمكن أي فرد من فحصهما.

ويُقدر 26.6% من سكان الصين الذين تزيد أعمارهم على 15 عامًا، يدخنون؛ مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل الرئة لدى السكان الذين يواجهون بالفعل تلوثًا شديدًا في مناطق كثيرة من البلاد.

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