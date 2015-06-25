عبدالعزيز يضيء منزل أورقنجي

رزق رأفت بن عبدالعزيز أورقنجي، من منسوبي الموارد البشرية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بمولود اتفق هو وحرمه على تسميته عبدالعزيز.
رزق رأفت بن عبدالعزيز أورقنجي، من منسوبي الموارد البشرية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بمولود اتفق هو وحرمه على تسميته عبدالعزيز.
رزق رأفت بن عبدالعزيز أورقنجي، من منسوبي الموارد البشرية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بمولود اتفق هو وحرمه على تسميته عبدالعزيز.
رزق رأفت بن عبدالعزيز أورقنجي، من منسوبي الموارد البشرية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بمولود اتفق هو وحرمه على تسميته عبدالعزيز.