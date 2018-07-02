النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهّر بشركة خالفت ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية

ثقفان: عسير خُصصت بمبادرة كاملة لتطويرها باعتبارها "ثروة طبيعية على مستوى الشرق الأوسط"

استشاريون عالميون نادوا بأن لا تتجاوز أوقات الزيارة لـ"كدنمبل" 6 ساعات متفرقة في اليوم

كشف مدير إدارة التطوير السياحي بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس سعد ثقفان، أن منطقة عسير خصصت بمبادرة كاملة لتطويرها ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ باعتبارها الثروة الطبيعية على مستوى الشرق الأوسط، في حين كانت باقي مبادرات المناطق لمواقع معينة فقط.

جاء ذلك في افتتاحية الصالون الثقافي بالبرنامج الثقافي المشترك بين هيئة الثقافة ونادي أبها الأدبي، بالتعاون مع مركز الملك فهد الثقافي، قرية المفتاحة، ضمن فعاليات مهرجان "أبها يجمعنا"، بحضور رئيس النادي الدكتور أحمد آل مريع ومدير مركز الملك فهد الثقافي قرية المفتاحة عوض آل زارب وعدد من المثقفين والمهتمين بالشأن السياحي.

وقال "ثقفان" في ورقة عمله بعنوان "مسؤولية القطاع السياحي في تحقيق رؤية ٢٠٣٠" إن فرع الهيئة بالتعاون مع أمانة المنطقة سبق لهما وأن بادرا إلى دراسات ١٨ مشروعاً ضخماً لتطوير البنية التحتية، وأنها في مراحلها النهائية، وتحتاج الميزانيات للتنفيذ، مضيفاً أن من بين من تم استقطابهم لتطوير المواقع السياحية استشاريين عالميين متخصصين في البيئة لدراسة تطوير جزيرة كدنمبل والذين انبهروا بما شاهدوه من كهوف وصخور نادرة مقترحين وضع مناطق محرمة اللمس وأن تكون الزيارة للجزيرة ست ساعات متفرقة في اليوم.


وتطرق إلى طريقة الصناديق التمويلية التي تخدم المناطق الجديرة بالدعم كعسير.

وذكر أن السياحة تشكل أهمية بالغة في الرؤية برفع مساهمتها في الناتج القومي من ٢ إلى ٦ ٪.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ثقفان: عسير خُصصت بمبادرة كاملة لتطويرها باعتبارها "ثروة طبيعية على مستوى الشرق الأوسط"
سبق

كشف مدير إدارة التطوير السياحي بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس سعد ثقفان، أن منطقة عسير خصصت بمبادرة كاملة لتطويرها ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ باعتبارها الثروة الطبيعية على مستوى الشرق الأوسط، في حين كانت باقي مبادرات المناطق لمواقع معينة فقط.

جاء ذلك في افتتاحية الصالون الثقافي بالبرنامج الثقافي المشترك بين هيئة الثقافة ونادي أبها الأدبي، بالتعاون مع مركز الملك فهد الثقافي، قرية المفتاحة، ضمن فعاليات مهرجان "أبها يجمعنا"، بحضور رئيس النادي الدكتور أحمد آل مريع ومدير مركز الملك فهد الثقافي قرية المفتاحة عوض آل زارب وعدد من المثقفين والمهتمين بالشأن السياحي.

وقال "ثقفان" في ورقة عمله بعنوان "مسؤولية القطاع السياحي في تحقيق رؤية ٢٠٣٠" إن فرع الهيئة بالتعاون مع أمانة المنطقة سبق لهما وأن بادرا إلى دراسات ١٨ مشروعاً ضخماً لتطوير البنية التحتية، وأنها في مراحلها النهائية، وتحتاج الميزانيات للتنفيذ، مضيفاً أن من بين من تم استقطابهم لتطوير المواقع السياحية استشاريين عالميين متخصصين في البيئة لدراسة تطوير جزيرة كدنمبل والذين انبهروا بما شاهدوه من كهوف وصخور نادرة مقترحين وضع مناطق محرمة اللمس وأن تكون الزيارة للجزيرة ست ساعات متفرقة في اليوم.


وتطرق إلى طريقة الصناديق التمويلية التي تخدم المناطق الجديرة بالدعم كعسير.

وذكر أن السياحة تشكل أهمية بالغة في الرؤية برفع مساهمتها في الناتج القومي من ٢ إلى ٦ ٪.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
10:37 PM

ثقفان: عسير خُصصت بمبادرة كاملة لتطويرها باعتبارها "ثروة طبيعية على مستوى الشرق الأوسط"

استشاريون عالميون نادوا بأن لا تتجاوز أوقات الزيارة لـ"كدنمبل" 6 ساعات متفرقة في اليوم

A A A
رائد القرفي - أبها
0
2,520

كشف مدير إدارة التطوير السياحي بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس سعد ثقفان، أن منطقة عسير خصصت بمبادرة كاملة لتطويرها ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ باعتبارها الثروة الطبيعية على مستوى الشرق الأوسط، في حين كانت باقي مبادرات المناطق لمواقع معينة فقط.

جاء ذلك في افتتاحية الصالون الثقافي بالبرنامج الثقافي المشترك بين هيئة الثقافة ونادي أبها الأدبي، بالتعاون مع مركز الملك فهد الثقافي، قرية المفتاحة، ضمن فعاليات مهرجان "أبها يجمعنا"، بحضور رئيس النادي الدكتور أحمد آل مريع ومدير مركز الملك فهد الثقافي قرية المفتاحة عوض آل زارب وعدد من المثقفين والمهتمين بالشأن السياحي.

وقال "ثقفان" في ورقة عمله بعنوان "مسؤولية القطاع السياحي في تحقيق رؤية ٢٠٣٠" إن فرع الهيئة بالتعاون مع أمانة المنطقة سبق لهما وأن بادرا إلى دراسات ١٨ مشروعاً ضخماً لتطوير البنية التحتية، وأنها في مراحلها النهائية، وتحتاج الميزانيات للتنفيذ، مضيفاً أن من بين من تم استقطابهم لتطوير المواقع السياحية استشاريين عالميين متخصصين في البيئة لدراسة تطوير جزيرة كدنمبل والذين انبهروا بما شاهدوه من كهوف وصخور نادرة مقترحين وضع مناطق محرمة اللمس وأن تكون الزيارة للجزيرة ست ساعات متفرقة في اليوم.


وتطرق إلى طريقة الصناديق التمويلية التي تخدم المناطق الجديرة بالدعم كعسير.

وذكر أن السياحة تشكل أهمية بالغة في الرؤية برفع مساهمتها في الناتج القومي من ٢ إلى ٦ ٪.

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,567
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
40,974
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,069
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,377

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي
"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

خالد الحقباني
سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

صالح السعيد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة