"حليس" إلى أستاذ مشارك بجامعة الملك سعود
صدر قرار المجلس العلمي بجامعة الملك سعود بترقية الدكتور أحمد عبده حليس من أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك في قسم اللغة الفرنسية والترجمة بكلية اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود.
ويُعد الدكتور "أحمد" من الكوادر الأكاديمية المتميزة في مجال الترجمة الفرنسية وعلومها، وله العديد من المؤلفات والمشاركات الإعلامية باللغة الفرنسية.
"حليس" إلى أستاذ مشارك بجامعة الملك سعود
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-07-04
صدر قرار المجلس العلمي بجامعة الملك سعود بترقية الدكتور أحمد عبده حليس من أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك في قسم اللغة الفرنسية والترجمة بكلية اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود.
ويُعد الدكتور "أحمد" من الكوادر الأكاديمية المتميزة في مجال الترجمة الفرنسية وعلومها، وله العديد من المؤلفات والمشاركات الإعلامية باللغة الفرنسية.
04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
08:02 PM
"حليس" إلى أستاذ مشارك بجامعة الملك سعود
صدر قرار المجلس العلمي بجامعة الملك سعود بترقية الدكتور أحمد عبده حليس من أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك في قسم اللغة الفرنسية والترجمة بكلية اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود.
ويُعد الدكتور "أحمد" من الكوادر الأكاديمية المتميزة في مجال الترجمة الفرنسية وعلومها، وله العديد من المؤلفات والمشاركات الإعلامية باللغة الفرنسية.