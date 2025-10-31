بعد سقوطه على أرض الملعب.. برشلونة يؤكد نقل "أجويرو" إلى المستشفى

فحوصات طبية في القلب تحدّد الإصابة والعودة للملاعب

قال نادي برشلونة الإسباني، السبت، إنه تم نقل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجمه إلى المستشفى عقب استبداله مبكراً خلال المباراة أمام ديبورتيفو ألافيس والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وسجّل "أجويرو" مهاجم المنتخب الأرجنتيني، ظهوره الأول كأساسي بقميص برشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث بدأ المباراة أمام ألافيس على ملعب كامب نو لكنه تم استبداله بالبرازيلي فيليب كوتينيو بعد مرور 41 دقيقة فقط.

وسقط "أجويرو" على أرض الملعب بعد شعوره بآلام في الصدر، ليتدخل الجهاز الطبي لعلاجه، قبل أن يغادر الملعب على قدميه.

وأشار برشلونة إلى أن المهاجم السابق لمانشستر سيتي شعر بآلام في صدره، وتم نقله إلى المستشفى؛ من أجل إجراء فحوص طبية في القلب.

وقال سيرجي بارخوان المدرب المؤقت لبرشلونة لصحيفة "ماركا": "أجويرو" أخبرني بأنه شعر ببعض الدوار، الآن علمت بأنه تم نقله إلى المستشفى.