قال الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي الدكتور فهيد بن سالم العجمي: إن المملكة العربية السعودية تسعى دومًا إلى التطوير في كافة القطاعات، وخاصة قطاع السياحة؛ حيث هدفت رؤية المملكة 2030 إلى وضع أسس فاعلة ومرتكزات أساسية لمستقبل المملكة من خلال مبادرات عملت على تقليل الاعتماد على النفط. وأضاف الدكتور العجمي أن السياحة في السعودية تتنوع لتشمل السياحة الدينية لوجود الحرمين الشريفين وكذلك السياحة البيئية وسياحة الأعمال؛ حيث تحتل سياحة التسوق مكانة كبيرة من ناحية الجذب. تتمتع المملكة أيضًا بإرث ثقافي كبير ومناطق أثرية وتاريخية هامة مثل مدائن صالح ومنطقة الدرعية وجدة التاريخية؛ وهي مناطق تم إدراجها ضمن قائمة مواقع التراث العالمي. وأضاف العجمي أن المملكة تقوم بتطوير قطاع السياحة؛ حيث شهدت طفرة غير مسبوقة في التطور والازدهار السياحي في إطار رؤيتها المستقبلية إلى تعزيزه عبر الحفاظ على الهوية الوطنية وإبرازها والتعريف بها، ونقلها إلى الأجيال القادمة. السياحة السعودية تقوم على إحياء مواقع التراث الوطني والعربي والإسلامي والقديم وتسجيلها على النطاق الدولي وتمكين الأجيال الحالية والقادمة من الاستمتاع بهذه الحضارة الإنسانية الكبيرة. وأشار إلى أن رؤية المملكة تؤكد على أهمية تطوير السياحة من أجل تنويع مصادر دخل المملكة وتشجيع استثمار القطاع الخاص. يأتي هذا التطوير وفقًا لأعلى المعايير العالمية وتهيئة المواقع التاريخية والترفيهية وتطويرها. وأبان الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي في ختام حديثه أنه في إطار المشروعات السياحية التي قامت بها المملكة لتطوير القطاع السياحي، قد قامت بتأسيس الهيئة العامة للترفيه من أجل تنظيم وتنمية قطاع الترفيه. كما تعمل المملكة على مضاعفة الجهود في مجال تسجيل المواقع الأثرية الموجودة بالمملكة لدى منظمة اليونيسكو، وقامت بإنشاء أكبر متحف إسلامي في العالم للوقوف على التاريخ الإسلامي العريق. كما قامت المملكة بتطوير عشرة مواقع سياحية جيولوجية خلال الأعوام السابقة.

"العجمي": السياحة السعودية تحيي مواقع التراث الوطني والعربي والإسلامي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-16 قال الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي الدكتور فهيد بن سالم العجمي: إن المملكة العربية السعودية تسعى دومًا إلى التطوير في كافة القطاعات، وخاصة قطاع السياحة؛ حيث هدفت رؤية المملكة 2030 إلى وضع أسس فاعلة ومرتكزات أساسية لمستقبل المملكة من خلال مبادرات عملت على تقليل الاعتماد على النفط.



وأضاف الدكتور العجمي أن السياحة في السعودية تتنوع لتشمل السياحة الدينية لوجود الحرمين الشريفين وكذلك السياحة البيئية وسياحة الأعمال؛ حيث تحتل سياحة التسوق مكانة كبيرة من ناحية الجذب. تتمتع المملكة أيضًا بإرث ثقافي كبير ومناطق أثرية وتاريخية هامة مثل مدائن صالح ومنطقة الدرعية وجدة التاريخية؛ وهي مناطق تم إدراجها ضمن قائمة مواقع التراث العالمي.



وأضاف العجمي أن المملكة تقوم بتطوير قطاع السياحة؛ حيث شهدت طفرة غير مسبوقة في التطور والازدهار السياحي في إطار رؤيتها المستقبلية إلى تعزيزه عبر الحفاظ على الهوية الوطنية وإبرازها والتعريف بها، ونقلها إلى الأجيال القادمة. السياحة السعودية تقوم على إحياء مواقع التراث الوطني والعربي والإسلامي والقديم وتسجيلها على النطاق الدولي وتمكين الأجيال الحالية والقادمة من الاستمتاع بهذه الحضارة الإنسانية الكبيرة.



وأشار إلى أن رؤية المملكة تؤكد على أهمية تطوير السياحة من أجل تنويع مصادر دخل المملكة وتشجيع استثمار القطاع الخاص. يأتي هذا التطوير وفقًا لأعلى المعايير العالمية وتهيئة المواقع التاريخية والترفيهية وتطويرها.



وأبان الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي في ختام حديثه أنه في إطار المشروعات السياحية التي قامت بها المملكة لتطوير القطاع السياحي، قد قامت بتأسيس الهيئة العامة للترفيه من أجل تنظيم وتنمية قطاع الترفيه. كما تعمل المملكة على مضاعفة الجهود في مجال تسجيل المواقع الأثرية الموجودة بالمملكة لدى منظمة اليونيسكو، وقامت بإنشاء أكبر متحف إسلامي في العالم للوقوف على التاريخ الإسلامي العريق. كما قامت المملكة بتطوير عشرة مواقع سياحية جيولوجية خلال الأعوام السابقة.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443 07:47 PM

"العجمي": السياحة السعودية تحيي مواقع التراث الوطني والعربي والإسلامي أكد أنها شهدت طفرة غير مسبوقة في التطور والازدهار في إطار رؤية 2030





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قال الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي الدكتور فهيد بن سالم العجمي: إن المملكة العربية السعودية تسعى دومًا إلى التطوير في كافة القطاعات، وخاصة قطاع السياحة؛ حيث هدفت رؤية المملكة 2030 إلى وضع أسس فاعلة ومرتكزات أساسية لمستقبل المملكة من خلال مبادرات عملت على تقليل الاعتماد على النفط.



وأضاف الدكتور العجمي أن السياحة في السعودية تتنوع لتشمل السياحة الدينية لوجود الحرمين الشريفين وكذلك السياحة البيئية وسياحة الأعمال؛ حيث تحتل سياحة التسوق مكانة كبيرة من ناحية الجذب. تتمتع المملكة أيضًا بإرث ثقافي كبير ومناطق أثرية وتاريخية هامة مثل مدائن صالح ومنطقة الدرعية وجدة التاريخية؛ وهي مناطق تم إدراجها ضمن قائمة مواقع التراث العالمي.



وأضاف العجمي أن المملكة تقوم بتطوير قطاع السياحة؛ حيث شهدت طفرة غير مسبوقة في التطور والازدهار السياحي في إطار رؤيتها المستقبلية إلى تعزيزه عبر الحفاظ على الهوية الوطنية وإبرازها والتعريف بها، ونقلها إلى الأجيال القادمة. السياحة السعودية تقوم على إحياء مواقع التراث الوطني والعربي والإسلامي والقديم وتسجيلها على النطاق الدولي وتمكين الأجيال الحالية والقادمة من الاستمتاع بهذه الحضارة الإنسانية الكبيرة.



وأشار إلى أن رؤية المملكة تؤكد على أهمية تطوير السياحة من أجل تنويع مصادر دخل المملكة وتشجيع استثمار القطاع الخاص. يأتي هذا التطوير وفقًا لأعلى المعايير العالمية وتهيئة المواقع التاريخية والترفيهية وتطويرها.



وأبان الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي في ختام حديثه أنه في إطار المشروعات السياحية التي قامت بها المملكة لتطوير القطاع السياحي، قد قامت بتأسيس الهيئة العامة للترفيه من أجل تنظيم وتنمية قطاع الترفيه. كما تعمل المملكة على مضاعفة الجهود في مجال تسجيل المواقع الأثرية الموجودة بالمملكة لدى منظمة اليونيسكو، وقامت بإنشاء أكبر متحف إسلامي في العالم للوقوف على التاريخ الإسلامي العريق. كما قامت المملكة بتطوير عشرة مواقع سياحية جيولوجية خلال الأعوام السابقة.