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الإعلان عن وظائف في قوات الدفاع الجوي على لائحة المستخدمين

آخر موعد للتقديم الـ4 من ذي القعدة

أعلنت قوات الدفاع الجوي عن توفر وظائف للمواطنين السعوديين الراغبين في العمل على وظائف بند الأجور ولائحة المستخدمين من حملة الثانوية العامة فما دون، في مقر الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بقوات الدفاع الجوي وفروعها بالمسميات والمواقع المحددة في الإعلان المرفق.

وقالت القوات إن الشروط الواجب توفرها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الثانوية وما دون، وأن يكون المتقدم لديه رخصة قيادة سارية المفعول، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.

كما يشترط أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون مفصولاً من خدمة الدولة، وأن يكون مستعداً للقيام بمهام الوظيفة، وأن يكون المتقدم مسجلاً في نظام (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية.

وحول طريقة التقديم قالت: للتقديم على هذه الوظائف إرسال السيرة الذاتية على الإيميل (adchr2030@gmil.com) مع العلم بأن أخر موعد للتقديم هو تاريخ 4/ 11/ 1440هـ.

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اعلان
الإعلان عن وظائف في قوات الدفاع الجوي على لائحة المستخدمين
سبق

أعلنت قوات الدفاع الجوي عن توفر وظائف للمواطنين السعوديين الراغبين في العمل على وظائف بند الأجور ولائحة المستخدمين من حملة الثانوية العامة فما دون، في مقر الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بقوات الدفاع الجوي وفروعها بالمسميات والمواقع المحددة في الإعلان المرفق.

وقالت القوات إن الشروط الواجب توفرها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الثانوية وما دون، وأن يكون المتقدم لديه رخصة قيادة سارية المفعول، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.

كما يشترط أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون مفصولاً من خدمة الدولة، وأن يكون مستعداً للقيام بمهام الوظيفة، وأن يكون المتقدم مسجلاً في نظام (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية.

وحول طريقة التقديم قالت: للتقديم على هذه الوظائف إرسال السيرة الذاتية على الإيميل (adchr2030@gmil.com) مع العلم بأن أخر موعد للتقديم هو تاريخ 4/ 11/ 1440هـ.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
05:02 PM

الإعلان عن وظائف في قوات الدفاع الجوي على لائحة المستخدمين

آخر موعد للتقديم الـ4 من ذي القعدة

A A A
محمد المواسي - الرياض
2
4,548

أعلنت قوات الدفاع الجوي عن توفر وظائف للمواطنين السعوديين الراغبين في العمل على وظائف بند الأجور ولائحة المستخدمين من حملة الثانوية العامة فما دون، في مقر الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بقوات الدفاع الجوي وفروعها بالمسميات والمواقع المحددة في الإعلان المرفق.

وقالت القوات إن الشروط الواجب توفرها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الثانوية وما دون، وأن يكون المتقدم لديه رخصة قيادة سارية المفعول، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.

كما يشترط أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون مفصولاً من خدمة الدولة، وأن يكون مستعداً للقيام بمهام الوظيفة، وأن يكون المتقدم مسجلاً في نظام (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية.

وحول طريقة التقديم قالت: للتقديم على هذه الوظائف إرسال السيرة الذاتية على الإيميل (adchr2030@gmil.com) مع العلم بأن أخر موعد للتقديم هو تاريخ 4/ 11/ 1440هـ.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,457
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,286
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,768
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,220

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