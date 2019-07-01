الإعلان عن وظائف في قوات الدفاع الجوي على لائحة المستخدمين

آخر موعد للتقديم الـ4 من ذي القعدة

أعلنت قوات الدفاع الجوي عن توفر وظائف للمواطنين السعوديين الراغبين في العمل على وظائف بند الأجور ولائحة المستخدمين من حملة الثانوية العامة فما دون، في مقر الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بقوات الدفاع الجوي وفروعها بالمسميات والمواقع المحددة في الإعلان المرفق.

وقالت القوات إن الشروط الواجب توفرها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الثانوية وما دون، وأن يكون المتقدم لديه رخصة قيادة سارية المفعول، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.

كما يشترط أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون مفصولاً من خدمة الدولة، وأن يكون مستعداً للقيام بمهام الوظيفة، وأن يكون المتقدم مسجلاً في نظام (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية.

وحول طريقة التقديم قالت: للتقديم على هذه الوظائف إرسال السيرة الذاتية على الإيميل (adchr2030@gmil.com) مع العلم بأن أخر موعد للتقديم هو تاريخ 4/ 11/ 1440هـ.