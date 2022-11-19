"تعليم الأفلاج" تطلق مبادرتيْ "معسكر القراءة وماراثون الكتابة" لطلاب الابتدائية

بأسلوب تنافسي داخل المدارس وعلى مستوى الإدارة بجوائز 6 آلاف ريال

أعلنت إدارة تعليم الأفلاج -ممثلة في قسم النشاط الطلابي- اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرتيْ "معسكر القراءة وماراثون الكتابة"، تحت شعار "من أجل الوطن نواتج التعلم أولًا"؛ بهدف تعزيز القراءة، وتمكين طلاب المرحلة الابتدائية من اكتساب مهارة الكتابة، ورصدت جوائز نقدية تفوق 6 آلاف ريال للفائز بها.

وتفصيلًا؛ تنظّم إدارة التعليم، معسكر القراءة لجميع طلاب المدارس في المرحلة الابتدائية؛ بهدف تعزيز القراءة والفهم لدى الطلاب بأسلوب تنافسي داخل المدارس وعلى مستوى الإدارة؛ وذلك لتنمية حب القراءة لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وبث روح التنافس بين طلاب المدارس الابتدائية، ومعالجة بعض مهارات القراءة، وتعزيز القراءة السريعة لدى الطلاب، كذلك تعزيز مهارة الفهم القرائي لدى الطلاب.

وتقيم الإدارة مبادرة مارثون الكتابة، تستهدف خلالها طلاب المرحلة الابتدائية؛ بهدف تحسين الكتابة لدى الطلاب بأسلوب تنافسي، وتمكين الطلاب من اكتساب مهارات الكتابة.

وأكدت إدارة تعليم الأفلاج أن المبادرتين ستقامان على مرحلتين؛ المرحلة الأولى في المدارس خلال الفصل الدراسي الأول، والرفع بأسماء الفائزين على مستوى المدرسة، والمرحلة الثانية في الأسبوع الثالث والرابع من الفصل الدراسي الثاني في بيت الطالب.