"القهيدان" عن صدع تمير الأرضي: انهيار أرضي مرتبط بكهف كبير

موجهًا رسالته للمعنيين بإحاطته بسلك شائك حرصًا على سلامة المتنزهين

‏فسَّر الباحث في الجغرافيا تركي القهيدان الصدع الأرضي الذي وقع في شمال تمير (على بُعد ٢٨كم) بأنه انهيار أرضي مرتبط بكهف كبير بصخور الطبقة الرسوبية (أسفل الصدع وطبقة الأتربة المشاهدة)، وبعد هطول الأمطار حدث انهيار جانبي.

وأضاف "القهيدان": أما الحكم فيحتاج إلى زيارة ميدانية. وأحذِّر من الاقتراب منه؛ فانهيار الكهوف يحدث فجأة. موجهًا رسالته إلى المعنيين بإحاطة الصدع بسلك شائك حرصًا على سلامة المتنزهين.