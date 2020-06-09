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"مدني جازان" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 7 مساءً

"الأرصاد" نبهت لأمطار ورياح على عدد من المحافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة "محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب" وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني جازان" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 7 مساءً
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة "محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب" وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
12:47 PM

"مدني جازان" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 7 مساءً

"الأرصاد" نبهت لأمطار ورياح على عدد من المحافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة "محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب" وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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