السودان: إغلاق مبنى وزارة العدل بعد الاشتباه في إصابة بـ"كورونا"

لإجراء تعقيم واتخاذ إجراءات احترازية صحية

أعلنت وكيلة وزارة العدل السودانية سهام عثمان، عن إغلاق مبنى الوزارة اليوم الأربعاء، وذلك لإجراء تعقيم واتخاذ إجراءات احترازية صحية لمواجهة فيروس "كورونا".

وأشارت في تصريح لـ"وكالة السودان للأنباء" إلى أن الوزارة أصدرت سابقاً عدداً من القرارات بتقليل عدد العاملين لمنع التجمعات، لافتة إلى أن الوزارة تعمل بنصف العاملين أو أقل لتسيير المهام الرئيسة وضمان عدم توقف العمل.

وأكدت أن الإجراءات الاحترازية كانت من ضمن أولويات الوزارة، موضحة أن هناك حالة اشتباه لزوج موظفة بالوزارة، لذلك تم الإسراع بالإجراءات الاحترازية والتعقيم.