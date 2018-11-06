وجّه الوزراء بزيارات للمناطق ويؤكد أهميتها بنفسه.. جولات خادم الحرمين الشريفين سحائب خير

زياراته وتوجيهاته تكشف ما يتمتع به السعوديون من اهتمامه بتوفير احتياجاتهم وكافة متطلباتهم

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، في وقت سابق على الوزراء بأهمية زيارتهم للمناطق والوقوف على احتياجات المواطنين ومتابعة الأوضاع، ولم يكتف حفظه الله بذلك بل واصل زياراته للمناطق منذ توليه الحكم، حتى استهل زياراته الجديدة لعدد من المناطق لتلمس احتياجات الشعب وافتتاح وتدشين المشاريع التنموية في تلك المناطق ليواصل مسيرة الخير والعطاء في زياراته الميمونة.

وتكشف زيارات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين على ما يتمتع به المواطن السعودي من اهتمام من الملك وحرص على توفير احتياجاته وكافة متطلباته من خلال المشروعات التنموية التي تدشن وتفتتح في المناطق، وتبرهن مشاهد من احتفاء المواطنين بالملك من خلال استقباله على التكاتف بين القيادة والشعب والحب المتبادل.

وفي وقت سابق، كان قد وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تعميماً لمختلف الوزارات والجهات الحكومية، وكل وزير ورئيس جهة مستقلة، بالقيام بزيارات دورية لمناطق المملكة، وتفقّد أعمال الجهات المرتبطة به في تلك المناطق، والاستماع لما لدى المواطنين والرفع للديوان الملكي بتقارير مفصلة عن الزيارات التي يقوم بها مع المرئيات.

وكما أن جولاته حفظه الله في المناطق تأتي لتؤكد على ما أوصى به أصحاب السمو أمراء المناطق بالاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين ومتابعة أحوالهم وتلمس احتياجاتهم والاجتهاد في إنجازها بما يحقق التنمية الشاملة ويخدم مصلحة الوطن والمواطن.

ودائماً لا تخلو زيارات خادم الحرمين الشريفين الداخلية والخارجية من البشائر والمشروعات الجديدة والخطط التنموية التي تعود للمواطنين بالنفع والنماء والتنمية لهذا البلد الكبير، وهو نهج الخير والبناء والتنمية والعطاء التي تتواصل منذ عهد الملك المؤسس لهذه البلاد، حيث يزف الملوك بشائر الخير للمواطنين في مناطقهم من خلال زياراتهم الميمونة.



وكان قد شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم، حفل استقبال أهالي منطقة القصيم بمناسبة زيارته الميمونة للمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.