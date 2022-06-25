باكستان تدخل على خط ملف اضطهاد عمال مونديال 2022: يجب احترام الحقوق

قرشي: سنطالب بشروط أفضل لعمالنا في قطر تضمن لهم حقوقهم المناسبة

أعلن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي؛ الإثنين، أن بلاده ستحرص على ضمان تمتع جيش العمال الباكستانيين في مشاريع البنى التحتية لمونديال 2022 في قطر بالحقوق المناسبة، وذلك بعد ورود تقارير متكررة عن حصول إساءات.

وبدأت قطر تنفيذ البرنامج التحضيري لاستضافة بطولة كأس العالم في كرة القدم، مما جعلها تخضع لتدقيقٍ مكثّف من قِبل جمعيات حقوق الإنسان والعمال.

وفي وقت سابق هذا العام، حذّرت منظمة العفو الدولية، من أنه على الرغم من "الإصلاحات الناشئة"، فإن الوقت ينفد أمام قطر للتخلص من الاستغلال الخطير والمنتشر على نطاق واسع بحق آلاف العمال المهاجرين وأغلبيتهم من جنوب آسيا.

وكانت تقارير في هذا الإطار قد تحدثت عن أجور مستحقة لا تدفع واحتجاز جوازات سفر من قِبل أرباب عمل، وعمل بعض العمال نحو 148 يوماً بشكلٍ متواصل.

ورحّب قرشي؛ بخطط قطر لتقديم 100 ألف تصريح عمل لمواطني بلاده، لكن شدّد على وجوب احترام حقوق عمال بطولة كأس العالم.

وقال لـ "فرانس برس" خلال زيارته بروكسل "بالتأكيد سنطلب من سفارتنا ومن وكالات التوظيف إعطاء عمالنا شروطاً أفضل".

وأضاف "حيثما نشعر أن العمال الباكستانيين يساهمون، نشعر بأنه أيضاً يجب أن نوليهم اهتمامنا"، لافتاً إلى أن باكستان ستضغط من أجل الحصول على المزيد.

وتأتي زيارة قرشي؛ إلى بروكسل، في الوقت الذي تسعى فيه باكستان إلى جذب استثمارات أجنبية.