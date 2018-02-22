بلغ عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم في مكة المكرمة بنهاية حملة التطعيم ضد شلل الأطفال "الجرعة الثانية"، والتي استمرت خمسة أيام، وشملت 127851 طفلاً. وبدأت حملة التطعيم ضد شلل الأطفال- الجرعة الثانية - دون سن الخامسة، يوم الأحد الماضي، واختتمت مساء اليوم، ولمدة خمسة أيام متتالية، غطّت جميع أحياء ومخططات العاصمة المقدسة، عن طريق الفِرق الميدانية من كوادر طبية وفنية وإدارية. إلى جانب ذلك، تم أيضًا تجهيز الكثير من المراكز الصحية في الأحياء خلال أيام الحملة، لمساندة الفرق الميدانية وفق خطط الوزارة في تنفيذها على أكمل وجه.

تطعيم أكثر من 127 ألف طفل في حملة شلل الأطفال بمكة عبدالرزاق البجالي سبق 2018-02-22 بلغ عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم في مكة المكرمة بنهاية حملة التطعيم ضد شلل الأطفال "الجرعة الثانية"، والتي استمرت خمسة أيام، وشملت 127851 طفلاً.



وبدأت حملة التطعيم ضد شلل الأطفال- الجرعة الثانية - دون سن الخامسة، يوم الأحد الماضي، واختتمت مساء اليوم، ولمدة خمسة أيام متتالية، غطّت جميع أحياء ومخططات العاصمة المقدسة، عن طريق الفِرق الميدانية من كوادر طبية وفنية وإدارية.



إلى جانب ذلك، تم أيضًا تجهيز الكثير من المراكز الصحية في الأحياء خلال أيام الحملة، لمساندة الفرق الميدانية وفق خطط الوزارة في تنفيذها على أكمل وجه.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439 10:55 PM

تطعيم أكثر من 127 ألف طفل في حملة شلل الأطفال بمكة استمرت 5 أيام وغطّت جميع أحياء ومخططات العاصمة المقدسة





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بلغ عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم في مكة المكرمة بنهاية حملة التطعيم ضد شلل الأطفال "الجرعة الثانية"، والتي استمرت خمسة أيام، وشملت 127851 طفلاً.



وبدأت حملة التطعيم ضد شلل الأطفال- الجرعة الثانية - دون سن الخامسة، يوم الأحد الماضي، واختتمت مساء اليوم، ولمدة خمسة أيام متتالية، غطّت جميع أحياء ومخططات العاصمة المقدسة، عن طريق الفِرق الميدانية من كوادر طبية وفنية وإدارية.



إلى جانب ذلك، تم أيضًا تجهيز الكثير من المراكز الصحية في الأحياء خلال أيام الحملة، لمساندة الفرق الميدانية وفق خطط الوزارة في تنفيذها على أكمل وجه.