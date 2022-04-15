كاتب سعودي يطالب السفارات بتوعية العمالة بشأن كورونا

بعدما كشف معلومات أن 80% من إصابات فيروس كورونا كانت بين العمالة الوافدة، يطالب الكاتب الصحفي حمود أبو طالب السفارات والقنصليات بأن تقوم بدور مساند للجهات الحكومية بتثقيف وتوعية جالياتها بحقيقة ما يحدث وما هو مطلوب منها، كما يطالب الجهات المختصة ببحث جميع الأوضاع المتعلقة بالعمالة الأجنبية ومشاكلها، بعد هذه الأزمة؛ لنضمن أن وجودها لا يشكل عبئاً إضافياً علينا. الحكومة وضعت العمالة في 308 مدارس وفي مقاله "كورونا والعمالة الأجنبية" بصحيفة "عكاظ"، يقول أبو طالب: "صعُب عليّ كثيراً أن أتخيل 90 شخصاً يسكنون في شقة من غرفتين كما هو منشور في تويتر بعد أن استجدت معلومات أن 70 إلى 80% من الإصابات كانت لغير سعوديين، ومن العمالة المتكدسة في مواقعها. حسنًا، إذا كان يستحيل استيعاب شقة صغيرة لذلك العدد، فلنأخذ نصفه، أو حتى ثلثه، أي ثلاثين شخصاً، فكيف لا نتصور أن وضعاً كهذا لا يكون البيئة المثالية لانتشار فيروس كورونا أو غيره من الأمراض، ولعل ما يؤكد لنا خطورة هذا الوضع المنتشر بين العمالة الأجنبية هو الاضطرار إلى نقلهم للسكن المؤقت في 308 مدارس بمناطق المملكة؛ ما يعني أنه وضع عام في كل منطقة". العامل لا يعي أزمة كورونا بالمملكة ويرى "أبو طالب" أن العامل لا يعي أزمة كورونا بالمملكة، ويقول: "هذا جانب، وتبقى جوانب أخرى غير التكدس لا تقل أهمية تتعلق بوعي هذه العمالة بحقيقة ما يحدث هنا. هؤلاء غالباً يعيشون عالمهم الخاص المنفصل عنا، تواصلهم الدائم مع بلدانهم وليس مع البلد الذي يقيمون فيه، يهمهم معرفة ما يحدث هناك وليس ما يحدث هنا، ولا نتوقع أنهم حريصون أو قادرون مثلاً على متابعة تعليمات الجهات المعنية في المملكة بخصوص تفاصيل الوباء وطبيعة الوقاية والاحترازات. حاجز اللغة والانفصال الاجتماعي وأسباب أخرى تلعب دوراً إضافياً في ازدياد نسبة الإصابات بينهم، إنها أسباب يتعلق بعضها بهم، وبعضها بجهات عملهم، وأخرى بعزلتهم، إضافة إلى التقصير في تطبيق الاشتراطات المتعلقة بظروف السكن والبيئة التي يعيشون فيها". على السفارات توعية العمالة ويطالب الكاتب السفارات بتوعية العمالة، ويقول: "هنا نتساءل: هل تقوم السفارات والقنصليات بدور مساند للجهات الحكومية بتثقيف وتوعية جالياتها بحقيقة ما يحدث وما هو مطلوب منها؟ لا شك أن لديهم إدارات إعلامية تتابع وترصد الأخبار والمستجدات في هذه الأزمة، ونأمل أنها تقوم بنشرها في حساباتها على مواقع التواصل ليتاح للجميع الاطلاع عليها، على الأقل نستطيع بذلك إيصال المعلومات المهمة لهم". بحث أوضاع العمالة وينهي "أبو طالب" قائلًا: "لكن الأهم من كل ذلك هو بحث جميع الأوضاع المتعلقة بالعمالة الأجنبية بعد هذه الأزمة لنضمن أن وجودها لا يشكل عبئاً إضافياً علينا في أزمات قد تحدث مستقبلاً لأي سبب".

كاتب سعودي يطالب السفارات بتوعية العمالة بشأن كورونا أيمن حسن سبق 2020-04-15 بعدما كشف معلومات أن 80% من إصابات فيروس كورونا كانت بين العمالة الوافدة، يطالب الكاتب الصحفي حمود أبو طالب السفارات والقنصليات بأن تقوم بدور مساند للجهات الحكومية بتثقيف وتوعية جالياتها بحقيقة ما يحدث وما هو مطلوب منها، كما يطالب الجهات المختصة ببحث جميع الأوضاع المتعلقة بالعمالة الأجنبية ومشاكلها، بعد هذه الأزمة؛ لنضمن أن وجودها لا يشكل عبئاً إضافياً علينا.



الحكومة وضعت العمالة في 308 مدارس

وفي مقاله "كورونا والعمالة الأجنبية" بصحيفة "عكاظ"، يقول أبو طالب: "صعُب عليّ كثيراً أن أتخيل 90 شخصاً يسكنون في شقة من غرفتين كما هو منشور في تويتر بعد أن استجدت معلومات أن 70 إلى 80% من الإصابات كانت لغير سعوديين، ومن العمالة المتكدسة في مواقعها. حسنًا، إذا كان يستحيل استيعاب شقة صغيرة لذلك العدد، فلنأخذ نصفه، أو حتى ثلثه، أي ثلاثين شخصاً، فكيف لا نتصور أن وضعاً كهذا لا يكون البيئة المثالية لانتشار فيروس كورونا أو غيره من الأمراض، ولعل ما يؤكد لنا خطورة هذا الوضع المنتشر بين العمالة الأجنبية هو الاضطرار إلى نقلهم للسكن المؤقت في 308 مدارس بمناطق المملكة؛ ما يعني أنه وضع عام في كل منطقة".



العامل لا يعي أزمة كورونا بالمملكة

ويرى "أبو طالب" أن العامل لا يعي أزمة كورونا بالمملكة، ويقول: "هذا جانب، وتبقى جوانب أخرى غير التكدس لا تقل أهمية تتعلق بوعي هذه العمالة بحقيقة ما يحدث هنا. هؤلاء غالباً يعيشون عالمهم الخاص المنفصل عنا، تواصلهم الدائم مع بلدانهم وليس مع البلد الذي يقيمون فيه، يهمهم معرفة ما يحدث هناك وليس ما يحدث هنا، ولا نتوقع أنهم حريصون أو قادرون مثلاً على متابعة تعليمات الجهات المعنية في المملكة بخصوص تفاصيل الوباء وطبيعة الوقاية والاحترازات. حاجز اللغة والانفصال الاجتماعي وأسباب أخرى تلعب دوراً إضافياً في ازدياد نسبة الإصابات بينهم، إنها أسباب يتعلق بعضها بهم، وبعضها بجهات عملهم، وأخرى بعزلتهم، إضافة إلى التقصير في تطبيق الاشتراطات المتعلقة بظروف السكن والبيئة التي يعيشون فيها".



على السفارات توعية العمالة

ويطالب الكاتب السفارات بتوعية العمالة، ويقول: "هنا نتساءل: هل تقوم السفارات والقنصليات بدور مساند للجهات الحكومية بتثقيف وتوعية جالياتها بحقيقة ما يحدث وما هو مطلوب منها؟ لا شك أن لديهم إدارات إعلامية تتابع وترصد الأخبار والمستجدات في هذه الأزمة، ونأمل أنها تقوم بنشرها في حساباتها على مواقع التواصل ليتاح للجميع الاطلاع عليها، على الأقل نستطيع بذلك إيصال المعلومات المهمة لهم".



بحث أوضاع العمالة

وينهي "أبو طالب" قائلًا: "لكن الأهم من كل ذلك هو بحث جميع الأوضاع المتعلقة بالعمالة الأجنبية بعد هذه الأزمة لنضمن أن وجودها لا يشكل عبئاً إضافياً علينا في أزمات قد تحدث مستقبلاً لأي سبب".

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 05:01 PM

كاتب سعودي يطالب السفارات بتوعية العمالة بشأن كورونا قال: 80% من إصابات الفيروس كانت بينهم





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بعدما كشف معلومات أن 80% من إصابات فيروس كورونا كانت بين العمالة الوافدة، يطالب الكاتب الصحفي حمود أبو طالب السفارات والقنصليات بأن تقوم بدور مساند للجهات الحكومية بتثقيف وتوعية جالياتها بحقيقة ما يحدث وما هو مطلوب منها، كما يطالب الجهات المختصة ببحث جميع الأوضاع المتعلقة بالعمالة الأجنبية ومشاكلها، بعد هذه الأزمة؛ لنضمن أن وجودها لا يشكل عبئاً إضافياً علينا.



الحكومة وضعت العمالة في 308 مدارس

وفي مقاله "كورونا والعمالة الأجنبية" بصحيفة "عكاظ"، يقول أبو طالب: "صعُب عليّ كثيراً أن أتخيل 90 شخصاً يسكنون في شقة من غرفتين كما هو منشور في تويتر بعد أن استجدت معلومات أن 70 إلى 80% من الإصابات كانت لغير سعوديين، ومن العمالة المتكدسة في مواقعها. حسنًا، إذا كان يستحيل استيعاب شقة صغيرة لذلك العدد، فلنأخذ نصفه، أو حتى ثلثه، أي ثلاثين شخصاً، فكيف لا نتصور أن وضعاً كهذا لا يكون البيئة المثالية لانتشار فيروس كورونا أو غيره من الأمراض، ولعل ما يؤكد لنا خطورة هذا الوضع المنتشر بين العمالة الأجنبية هو الاضطرار إلى نقلهم للسكن المؤقت في 308 مدارس بمناطق المملكة؛ ما يعني أنه وضع عام في كل منطقة".



العامل لا يعي أزمة كورونا بالمملكة

ويرى "أبو طالب" أن العامل لا يعي أزمة كورونا بالمملكة، ويقول: "هذا جانب، وتبقى جوانب أخرى غير التكدس لا تقل أهمية تتعلق بوعي هذه العمالة بحقيقة ما يحدث هنا. هؤلاء غالباً يعيشون عالمهم الخاص المنفصل عنا، تواصلهم الدائم مع بلدانهم وليس مع البلد الذي يقيمون فيه، يهمهم معرفة ما يحدث هناك وليس ما يحدث هنا، ولا نتوقع أنهم حريصون أو قادرون مثلاً على متابعة تعليمات الجهات المعنية في المملكة بخصوص تفاصيل الوباء وطبيعة الوقاية والاحترازات. حاجز اللغة والانفصال الاجتماعي وأسباب أخرى تلعب دوراً إضافياً في ازدياد نسبة الإصابات بينهم، إنها أسباب يتعلق بعضها بهم، وبعضها بجهات عملهم، وأخرى بعزلتهم، إضافة إلى التقصير في تطبيق الاشتراطات المتعلقة بظروف السكن والبيئة التي يعيشون فيها".



على السفارات توعية العمالة

ويطالب الكاتب السفارات بتوعية العمالة، ويقول: "هنا نتساءل: هل تقوم السفارات والقنصليات بدور مساند للجهات الحكومية بتثقيف وتوعية جالياتها بحقيقة ما يحدث وما هو مطلوب منها؟ لا شك أن لديهم إدارات إعلامية تتابع وترصد الأخبار والمستجدات في هذه الأزمة، ونأمل أنها تقوم بنشرها في حساباتها على مواقع التواصل ليتاح للجميع الاطلاع عليها، على الأقل نستطيع بذلك إيصال المعلومات المهمة لهم".



بحث أوضاع العمالة

وينهي "أبو طالب" قائلًا: "لكن الأهم من كل ذلك هو بحث جميع الأوضاع المتعلقة بالعمالة الأجنبية بعد هذه الأزمة لنضمن أن وجودها لا يشكل عبئاً إضافياً علينا في أزمات قد تحدث مستقبلاً لأي سبب".