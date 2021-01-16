أمير مكة يوجه بتعيين وتدوير 6 محافظين بالمنطقة

قرارات أخرى ستصدر بحق رؤساء المراكز اعتباراً من أول رجب

أصدر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قرارات بتعيين وتدوير عدد من محافظي المنطقة، حيث صدر قرار بتعيين محمد بن عبدالعزيز القباع محافظاً للقنفذة بدلاً من الليث، وناصر السبيعي محافظاً لليث بدلاً من تربة، وأحمد عبدالدائم محافظاً لميسان والذي كان يعمل مستشاراً بالإمارة.

كما تضمن القرار تكليف عمران الزهراني محافظاً لتربة بدلاً من الجموم، وتكليف محمد العمري محافظاً للكامل بعدما كان يعمل رئيساً لمركز المظيلف بمحافظة القنفذة. كما تم تكليف فهد القثامي محافظاً للجموم والذي كان يعمل بلجنة الحج المركزية بالإمارة.

وعلمت "سبق" أن هناك قرارات ستصدر بحق رؤساء المراكز اعتباراً من ١-٧-١٤٤١ هـ.



