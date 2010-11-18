ترقية قائد أمن طرق عفيف إلى رتبة "رائد"

صدر الأمر السامي بترقية قائد مركز انطلاق أمن طرق عفيف الرائد مشعل بن سفر العتيبي إلى رتبته "رائد".
وقلّد قائد قوة أمن طرق الرياض العميد سعود العريفي، الرائد "العتيبي" الرتبة الجديدة، الذي عبّر بدوره عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الكريمة.
صدر الأمر السامي بترقية قائد مركز انطلاق أمن طرق عفيف الرائد مشعل بن سفر العتيبي إلى رتبته "رائد".
وقلّد قائد قوة أمن طرق الرياض العميد سعود العريفي، الرائد "العتيبي" الرتبة الجديدة، الذي عبّر بدوره عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الكريمة.
صدر الأمر السامي بترقية قائد مركز انطلاق أمن طرق عفيف الرائد مشعل بن سفر العتيبي إلى رتبته "رائد".
وقلّد قائد قوة أمن طرق الرياض العميد سعود العريفي، الرائد "العتيبي" الرتبة الجديدة، الذي عبّر بدوره عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الكريمة.
صدر الأمر السامي بترقية قائد مركز انطلاق أمن طرق عفيف الرائد مشعل بن سفر العتيبي إلى رتبته "رائد".
وقلّد قائد قوة أمن طرق الرياض العميد سعود العريفي، الرائد "العتيبي" الرتبة الجديدة، الذي عبّر بدوره عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الكريمة.