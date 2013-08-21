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لأول مرة بعد حادث جنوحها.. سفينة "إيفر غيفن" تعود لتعبر قناة السويس

يرافقها قاطرتان ومجموعة من كبار المرشدين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة

عبرت سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن"، اليوم الجمعة، قناة السويس للمرة الأولى منذ حادث جنوحها في مارس الماضي في المدخل الجنوبي للقناة، والذي تسبب في تعليق الملاحة لقرابة أسبوع.

وذكر رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، في بيان أن "حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم عبور سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN بنجاح، ضمن قافلة الشمال خلال رحلة العودة، بعد تفريغ حمولتها قادمة من المملكة المتحدة"، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".

وأوضح أنه تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي كفلت عبور السفينة بأمان، وذلك بتعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة المشهود لهم بالخبرة والكفاءة وتخصيص قاطرتين، لمصاحبة السفينة خلال رحلتها عبر القناة.


وأكد أن عبور هذه السفينة مجدداً للقناة يعكس مدى الثقة التي تتمتع بها القناة كأقصر وأسرع الطرق الملاحية التي تربط الشرق بالغرب، كما يدل على العلاقات الطيبة والاستراتيجية التي تجمع قناة السويس بالشركة اليابانية المالكة للسفينة.

وكانت السفينة "إيفر غيفن" قد جنحت في 23 مارس الماضي في المدخل الجنوبي لقناة السويس، ما أدى إلى تعليق الملاحة لقرابة أسبوع، قبل أن تعلن مصر في 29 من الشهر نفسه تعويم السفينة واستئناف الملاحة.

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لأول مرة بعد حادث جنوحها.. سفينة "إيفر غيفن" تعود لتعبر قناة السويس
سبق

عبرت سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن"، اليوم الجمعة، قناة السويس للمرة الأولى منذ حادث جنوحها في مارس الماضي في المدخل الجنوبي للقناة، والذي تسبب في تعليق الملاحة لقرابة أسبوع.

وذكر رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، في بيان أن "حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم عبور سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN بنجاح، ضمن قافلة الشمال خلال رحلة العودة، بعد تفريغ حمولتها قادمة من المملكة المتحدة"، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".

وأوضح أنه تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي كفلت عبور السفينة بأمان، وذلك بتعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة المشهود لهم بالخبرة والكفاءة وتخصيص قاطرتين، لمصاحبة السفينة خلال رحلتها عبر القناة.


وأكد أن عبور هذه السفينة مجدداً للقناة يعكس مدى الثقة التي تتمتع بها القناة كأقصر وأسرع الطرق الملاحية التي تربط الشرق بالغرب، كما يدل على العلاقات الطيبة والاستراتيجية التي تجمع قناة السويس بالشركة اليابانية المالكة للسفينة.

وكانت السفينة "إيفر غيفن" قد جنحت في 23 مارس الماضي في المدخل الجنوبي لقناة السويس، ما أدى إلى تعليق الملاحة لقرابة أسبوع، قبل أن تعلن مصر في 29 من الشهر نفسه تعويم السفينة واستئناف الملاحة.

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
08:06 PM

لأول مرة بعد حادث جنوحها.. سفينة "إيفر غيفن" تعود لتعبر قناة السويس

يرافقها قاطرتان ومجموعة من كبار المرشدين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عبرت سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن"، اليوم الجمعة، قناة السويس للمرة الأولى منذ حادث جنوحها في مارس الماضي في المدخل الجنوبي للقناة، والذي تسبب في تعليق الملاحة لقرابة أسبوع.

وذكر رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، في بيان أن "حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم عبور سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN بنجاح، ضمن قافلة الشمال خلال رحلة العودة، بعد تفريغ حمولتها قادمة من المملكة المتحدة"، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".

وأوضح أنه تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي كفلت عبور السفينة بأمان، وذلك بتعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة المشهود لهم بالخبرة والكفاءة وتخصيص قاطرتين، لمصاحبة السفينة خلال رحلتها عبر القناة.


وأكد أن عبور هذه السفينة مجدداً للقناة يعكس مدى الثقة التي تتمتع بها القناة كأقصر وأسرع الطرق الملاحية التي تربط الشرق بالغرب، كما يدل على العلاقات الطيبة والاستراتيجية التي تجمع قناة السويس بالشركة اليابانية المالكة للسفينة.

وكانت السفينة "إيفر غيفن" قد جنحت في 23 مارس الماضي في المدخل الجنوبي لقناة السويس، ما أدى إلى تعليق الملاحة لقرابة أسبوع، قبل أن تعلن مصر في 29 من الشهر نفسه تعويم السفينة واستئناف الملاحة.

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