صورة طفل فلسطيني يعتقله 20 جندياً إسرائيلياً تُشعل "تويتر"

ظهرت عليه علامات التعذيب

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع تداول صورة طفل فلسطيني أثناء اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي له اليوم الجمعة، خلال المواجهات التي اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة وقطاع غزة رفضاً لقرار ترامب حول القدس.

ويظهر في الصورة إقدام أكثر من 20 جندياً إسرائيلياً على اعتقال الطفل في مدينة الخليل المحتلة، بعد تقييده وعصب عينيه، واقتياده إلى جهة مجهولة، وقد ظهرت آثار التعذيب والضرب على وجهه.

واعتبر الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي الصورة دليلاً واضحاً على همجية وإرهاب جيش الاحتلال الإسرائيلي في تعامله مع الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال الذين يتواجد المئات منهم في السجون.

يذكر أن مواجهات عنيفة اندلعت في كافة المدن الفلسطينية المحتلة، فيما استشهد اثنان من المواطنين الفلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي على قطاع غزة.