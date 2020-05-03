للسعوديين.. وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة تبوك وهنا الضوابط والشروط

يبدأ التقدم عليها اليوم ويستمر لـ14 مايو وعلى درجة "أستاذ مساعد فما فوق"

تعلن جامعة تبوك، عن توفر وظائف أكاديمية بدرجة "أستاذ مساعد فما فوق" للرجال والنساء في كلية السياحة والضيافة بمحافظة الوجه؛ حيث يمكن التقدم لها من اليوم وحتى الخميس ٢١/ ٩/ ١٤٤١هـ الموافق ١٤/ ٥/ ٢٠٢م؛ وذلك من خلال الدخول على موقع الجامعة الرئيسي www.ut.edu.sa، وتحمل الوظيفة الأولى اسم السياحة والسفر تخصص إدارة السياحة، والوظيفة الثانية اسم إدارة الضيافة تخصص إدارة الفنادق وإدارة الضيافة.

واشترطت الجامعة لشَغل الوظيفة: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على درجة (الدكتوراه) أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها مع ضرورة معادلة المؤهلات الصادرة من خارج المملكة، وأن يكون حاصلًا على تقدير جيد فما فوق في درجة البكالوريوس.

كما اشترطت الجامعة أن تكون شهادة الدكتوراه في نفس التخصص وامتدادًا لمرحلة البكالوريوس والماجستير أو في تخصص متسق معه حسب رأي المجالس المختصة، وأن تكون جميع مراحل دراسة المتقدم (بكالوريوس- ماجستير- دكتوراه) قد تمت بالانتظام الكامل، وألا يتجاوز عمر المتقدم ٤٥ سنة عند تاريخ الإعلان على الوظيفة، مع إجراء المقابلة الشخصية والمحاضرة العلمية وفق معايير المفاضلة المعتمدة.

وأوضحت الجامعة في تعليماتها، أن التقديم على هذه الوظائف لا يُعتبر ترشيحًا نهائيًّا، وأنه بعد تحديد الوظيفة المناسبة للمتقدم يتم التقديم على الوظيفة بتعبئة النموذج المخصص لذلك من خلال البوابة الإلكترونية للوظائف على موقع الجامعة الإلكتروني، وبعد استكمال تقديم الطلب يجب على المتقدم الدخول على صفحته الشخصية؛ لرفع جميع المستندات المطلوبة من خلال النظام الإلكتروني.

وحددت تعليماتها بأنه بعد استكمال نموذج التقديم الإلكتروني وإرفاق جميع المستندات المطلوبة، يجب على المتقدم طباعة نموذج الطلب من خلال الموقع الإلكتروني، وعلى المتقدم متابعة طلبه من خلال موقع الجامعة فقط؛ وذلك بالدخول من خلال رابط "متابعة الطلب"، والذي سوف يتم تحديثه باستمرار حسب الإجراءات التي تتخذ على الطلب، وسوف يتم إبلاغ المرشحين للمقابلات الشخصية من خلال رابط "متابعة الطلب".

وأردفت: "ستكون الوسيلة لإبلاغ المتقدمين بنتيجة حالة الطلب وموعد المقابلات الشخصية للمرشحين من خلال أيقونة (متابعة الطلب) على نظام التوظيف الإلكتروني الخاص بأعضاء هيئة التدريس، عند تقديم أي معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة أو عدم اكتمال المرفقات المطلوبة؛ سوف يؤدي ذلك إلى إلغاء الطلب تلقائيًّا".