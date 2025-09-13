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"تعليم الباحة" تطلق مراكز الدعم لمنصة "مدرستي" في المراكز التجارية

بهدف الوصول إلى أكبر فئة من المجتمع للتعريف بأهمية المنصة وأدواتها

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة مراكز الدعم لمنصة "مدرستي" في المراكز التجارية والمهرجانات، والتي تنفذها مكاتب التعليم بمختلف المحافظات في المنطقة؛ بهدف الوصول إلى أكبر فئة من المجتمع للتعريف بأهمية المنصة وأدواتها وطرق تفعيلها بأفضل صورة ممكنة، علاوة على مد يد العون وتوجيه المساعدة للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم عند وجود بعض العوائق أثناء استخدامهم للمنصة.

وشهدت هذه المراكز في مختلف المحافظات إقبالاً متزايداِ من المجتمع المحلي للاطلاع عن كثب على خدمات المنصة، والإجابة عن التساؤلات التي تدعم أداء الطلاب وأولياء الأمور عن استخدامها، على مدار أوقات العمل في هذه المراكز المستمرة خلال الفترة الحالية.


ونوه المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق الزهراني أن مراكز الدعم المنتشرة في مختلف محافظات المنطقة هي امتداد لسعي الإدارة إلى التوجه بعملياتها وفعالياتها المتنوعة نحو المجتمع المحلي على اعتبار أنهم شركاء مهمين في بناء السياسات التعليمية وإصدار القرارات التربوية التي تعنى بتقديم أفضل طرق الدعم والمعاونة للطلاب والطالبات وأولياء الأمور لإكمال مسيرتهم التعليمية عن بعد عبر منصة مدرستي وقنوات عين التعليمية.

منصة مدرستي وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الباحة" تطلق مراكز الدعم لمنصة "مدرستي" في المراكز التجارية
سبق

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة مراكز الدعم لمنصة "مدرستي" في المراكز التجارية والمهرجانات، والتي تنفذها مكاتب التعليم بمختلف المحافظات في المنطقة؛ بهدف الوصول إلى أكبر فئة من المجتمع للتعريف بأهمية المنصة وأدواتها وطرق تفعيلها بأفضل صورة ممكنة، علاوة على مد يد العون وتوجيه المساعدة للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم عند وجود بعض العوائق أثناء استخدامهم للمنصة.

وشهدت هذه المراكز في مختلف المحافظات إقبالاً متزايداِ من المجتمع المحلي للاطلاع عن كثب على خدمات المنصة، والإجابة عن التساؤلات التي تدعم أداء الطلاب وأولياء الأمور عن استخدامها، على مدار أوقات العمل في هذه المراكز المستمرة خلال الفترة الحالية.


ونوه المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق الزهراني أن مراكز الدعم المنتشرة في مختلف محافظات المنطقة هي امتداد لسعي الإدارة إلى التوجه بعملياتها وفعالياتها المتنوعة نحو المجتمع المحلي على اعتبار أنهم شركاء مهمين في بناء السياسات التعليمية وإصدار القرارات التربوية التي تعنى بتقديم أفضل طرق الدعم والمعاونة للطلاب والطالبات وأولياء الأمور لإكمال مسيرتهم التعليمية عن بعد عبر منصة مدرستي وقنوات عين التعليمية.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
12:48 PM

"تعليم الباحة" تطلق مراكز الدعم لمنصة "مدرستي" في المراكز التجارية

بهدف الوصول إلى أكبر فئة من المجتمع للتعريف بأهمية المنصة وأدواتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة مراكز الدعم لمنصة "مدرستي" في المراكز التجارية والمهرجانات، والتي تنفذها مكاتب التعليم بمختلف المحافظات في المنطقة؛ بهدف الوصول إلى أكبر فئة من المجتمع للتعريف بأهمية المنصة وأدواتها وطرق تفعيلها بأفضل صورة ممكنة، علاوة على مد يد العون وتوجيه المساعدة للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم عند وجود بعض العوائق أثناء استخدامهم للمنصة.

وشهدت هذه المراكز في مختلف المحافظات إقبالاً متزايداِ من المجتمع المحلي للاطلاع عن كثب على خدمات المنصة، والإجابة عن التساؤلات التي تدعم أداء الطلاب وأولياء الأمور عن استخدامها، على مدار أوقات العمل في هذه المراكز المستمرة خلال الفترة الحالية.


ونوه المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق الزهراني أن مراكز الدعم المنتشرة في مختلف محافظات المنطقة هي امتداد لسعي الإدارة إلى التوجه بعملياتها وفعالياتها المتنوعة نحو المجتمع المحلي على اعتبار أنهم شركاء مهمين في بناء السياسات التعليمية وإصدار القرارات التربوية التي تعنى بتقديم أفضل طرق الدعم والمعاونة للطلاب والطالبات وأولياء الأمور لإكمال مسيرتهم التعليمية عن بعد عبر منصة مدرستي وقنوات عين التعليمية.

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