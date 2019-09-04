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شاهد.. تأثر أمير الرياض حين استرجع وصايا والده بالحرص على الصلاة

خلال جلسته الأسبوعية في قصره بحضور العلماء والمشايخ وأعيان المدينة

بشجون ذكرى الفقد ودموع التأثر استرجع أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، خلال جلسته الأسبوعية بقصره أمس بحضور العلماء والمشايخ وأعيان مدينة الرياض، وصايا والده الأمير بندر بن عبدالعزيز رحمه الله، وحرصه الشديد على أوقات الصلاة.

وخلال الجلسة انسالت دموع الأمير فيصل وانحبست عبراته أثناء حديثه عن والده الأمير بندر، مستذكراً وصاياه حين كان في أشد وأصعب لحظات المرض والألم وتذكيره الدائم وحثه لكل من حوله على تقوى الله والمحافظة على الصلاة.

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شاهد.. تأثر أمير الرياض حين استرجع وصايا والده بالحرص على الصلاة
سبق

بشجون ذكرى الفقد ودموع التأثر استرجع أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، خلال جلسته الأسبوعية بقصره أمس بحضور العلماء والمشايخ وأعيان مدينة الرياض، وصايا والده الأمير بندر بن عبدالعزيز رحمه الله، وحرصه الشديد على أوقات الصلاة.

وخلال الجلسة انسالت دموع الأمير فيصل وانحبست عبراته أثناء حديثه عن والده الأمير بندر، مستذكراً وصاياه حين كان في أشد وأصعب لحظات المرض والألم وتذكيره الدائم وحثه لكل من حوله على تقوى الله والمحافظة على الصلاة.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
02:35 PM

شاهد.. تأثر أمير الرياض حين استرجع وصايا والده بالحرص على الصلاة

خلال جلسته الأسبوعية في قصره بحضور العلماء والمشايخ وأعيان المدينة

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أحمد البراهيم - الرياض
5
5,050

بشجون ذكرى الفقد ودموع التأثر استرجع أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، خلال جلسته الأسبوعية بقصره أمس بحضور العلماء والمشايخ وأعيان مدينة الرياض، وصايا والده الأمير بندر بن عبدالعزيز رحمه الله، وحرصه الشديد على أوقات الصلاة.

وخلال الجلسة انسالت دموع الأمير فيصل وانحبست عبراته أثناء حديثه عن والده الأمير بندر، مستذكراً وصاياه حين كان في أشد وأصعب لحظات المرض والألم وتذكيره الدائم وحثه لكل من حوله على تقوى الله والمحافظة على الصلاة.

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