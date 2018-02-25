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مركز الترقيم يدعو شركات الأدوية للتسجيل لتفعيل نظام التتبع الدوائي

تكمن أهميته في السيطرة السريعة على الدواء في حال وجود ملاحظات

حث مجلس الغرف السعودية ممثلاً في مركز الترقيم السعودي شركات الأدوية بالمملكة بضرورة التسجيل بالمركز وتحديث بياناتها وقوائم منتجاتها؛ امتثالاً لأنظمة الهيئة العامة للغذاء والدواء المتعلقة بنظام التتبع الدوائي.

ونوه المجلس إلى أهمية هذا النظام بالنسبة لقطاع الدواء في التعرف على معلومات حول توافر الدواء في السوق، وإمكانية السيطرة السريعة على الدواء في حال وجود ملاحظات، فضلاً عن معرفة انخفاض بيع الأدوية المزيفة والمهربة، ومساعدة المرضى على إيجاد بدائل مناسبة للدواء المطلوب.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مؤخراً مركز الترقيم السعودي بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء حول رقم الموقع العالميGLN (Global Location Number) حضرها نحو 100 من ممثلي شركات ومستودعات الأدوية البشرية، حيث جرى إطلاع الحضور على آلية التسجيل في الموقع للحصول على الرقم العالمي لمنتجاتهم والمتطلبات الخاصة بذلك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الهيئة العامة للغذاء والدواء لتطبيق نظام التتبع الدوائي، والتي تضمنت في مراحل سابقة ضرورة احتواء الأدوية على باركود ثنائي الأبعاد متضمناً رقم (GTIN) للدواء ورقماً تسلسلياً لكل عبوة، حيث سيتحتم أن يكون لكل منشأة تقوم بتصنيع أو تخزين أو توزيع المستحضرات رقم (GLN) يمكن من خلاله تحديد موقع هذه المنشأة، وإمكانية الحصول على هذا الرقم عن طريق مركز الترقيم السعودي بمجلس الغرف السعودية.

وأوضح الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري أنه سيتعين على كل مصنع محلي أو مستودع للأدوية البشرية في المملكة لإكمال حصوله على رقم (GLN)، أن يقوم بتحديث بيانات التسجيل في نظام السجل الوطني للمنشآت الصيدلانية (DENR) ونظام تراخيص المنشآت (ELS) وذلك بإضافة رقم (GLN) في الخانات المخصصة لذلك، علماً بأن الهيئة العامة للغذاء والدواء حددت تاريخ 28 فبراير الجاري كآخر موعد لإتمام هذه العملية.

وأشار "المشاري" إلى أن هذه المنظومة التي قطعت المملكة شوطاً كبيراً في تنفيذها فيما تبقى فقط ربط الصيدليات بها، ستمكن من التعامل الفوري مع الأدوية من خلال المسح الضوئي لمصفوفة البيانات المطبوعة عليها في مرحلة التصنيع والتوزيع، حيث تتكون كل مصفوفة بيانات (Data Matrix) من 4 أكواد مدونة على العبوة، أولها GTIN ويعبر عن هوية المنتج وبلد تصنيعه، ثانياً Serial Number (الرقم التسلسلي) ويتم إنتاجه داخلياً بواسطة المنتج نفسه، ثالثاً تاريخ انتهاء الصلاحية وأخيراً رقم التشغيلة، فيما يتم تعريف كل مصنع محلي أو مستودع للأدوية البشرية من خلال إعطائهم رقم GLN، ويساعد ذلك على التحكم في موقف وحركة الأدوية التابعة لتلك المصانع والمستودعات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز الترقيم يدعو شركات الأدوية للتسجيل لتفعيل نظام التتبع الدوائي
سبق

حث مجلس الغرف السعودية ممثلاً في مركز الترقيم السعودي شركات الأدوية بالمملكة بضرورة التسجيل بالمركز وتحديث بياناتها وقوائم منتجاتها؛ امتثالاً لأنظمة الهيئة العامة للغذاء والدواء المتعلقة بنظام التتبع الدوائي.

ونوه المجلس إلى أهمية هذا النظام بالنسبة لقطاع الدواء في التعرف على معلومات حول توافر الدواء في السوق، وإمكانية السيطرة السريعة على الدواء في حال وجود ملاحظات، فضلاً عن معرفة انخفاض بيع الأدوية المزيفة والمهربة، ومساعدة المرضى على إيجاد بدائل مناسبة للدواء المطلوب.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مؤخراً مركز الترقيم السعودي بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء حول رقم الموقع العالميGLN (Global Location Number) حضرها نحو 100 من ممثلي شركات ومستودعات الأدوية البشرية، حيث جرى إطلاع الحضور على آلية التسجيل في الموقع للحصول على الرقم العالمي لمنتجاتهم والمتطلبات الخاصة بذلك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الهيئة العامة للغذاء والدواء لتطبيق نظام التتبع الدوائي، والتي تضمنت في مراحل سابقة ضرورة احتواء الأدوية على باركود ثنائي الأبعاد متضمناً رقم (GTIN) للدواء ورقماً تسلسلياً لكل عبوة، حيث سيتحتم أن يكون لكل منشأة تقوم بتصنيع أو تخزين أو توزيع المستحضرات رقم (GLN) يمكن من خلاله تحديد موقع هذه المنشأة، وإمكانية الحصول على هذا الرقم عن طريق مركز الترقيم السعودي بمجلس الغرف السعودية.

وأوضح الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري أنه سيتعين على كل مصنع محلي أو مستودع للأدوية البشرية في المملكة لإكمال حصوله على رقم (GLN)، أن يقوم بتحديث بيانات التسجيل في نظام السجل الوطني للمنشآت الصيدلانية (DENR) ونظام تراخيص المنشآت (ELS) وذلك بإضافة رقم (GLN) في الخانات المخصصة لذلك، علماً بأن الهيئة العامة للغذاء والدواء حددت تاريخ 28 فبراير الجاري كآخر موعد لإتمام هذه العملية.

وأشار "المشاري" إلى أن هذه المنظومة التي قطعت المملكة شوطاً كبيراً في تنفيذها فيما تبقى فقط ربط الصيدليات بها، ستمكن من التعامل الفوري مع الأدوية من خلال المسح الضوئي لمصفوفة البيانات المطبوعة عليها في مرحلة التصنيع والتوزيع، حيث تتكون كل مصفوفة بيانات (Data Matrix) من 4 أكواد مدونة على العبوة، أولها GTIN ويعبر عن هوية المنتج وبلد تصنيعه، ثانياً Serial Number (الرقم التسلسلي) ويتم إنتاجه داخلياً بواسطة المنتج نفسه، ثالثاً تاريخ انتهاء الصلاحية وأخيراً رقم التشغيلة، فيما يتم تعريف كل مصنع محلي أو مستودع للأدوية البشرية من خلال إعطائهم رقم GLN، ويساعد ذلك على التحكم في موقف وحركة الأدوية التابعة لتلك المصانع والمستودعات.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
12:37 PM

مركز الترقيم يدعو شركات الأدوية للتسجيل لتفعيل نظام التتبع الدوائي

تكمن أهميته في السيطرة السريعة على الدواء في حال وجود ملاحظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حث مجلس الغرف السعودية ممثلاً في مركز الترقيم السعودي شركات الأدوية بالمملكة بضرورة التسجيل بالمركز وتحديث بياناتها وقوائم منتجاتها؛ امتثالاً لأنظمة الهيئة العامة للغذاء والدواء المتعلقة بنظام التتبع الدوائي.

ونوه المجلس إلى أهمية هذا النظام بالنسبة لقطاع الدواء في التعرف على معلومات حول توافر الدواء في السوق، وإمكانية السيطرة السريعة على الدواء في حال وجود ملاحظات، فضلاً عن معرفة انخفاض بيع الأدوية المزيفة والمهربة، ومساعدة المرضى على إيجاد بدائل مناسبة للدواء المطلوب.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مؤخراً مركز الترقيم السعودي بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء حول رقم الموقع العالميGLN (Global Location Number) حضرها نحو 100 من ممثلي شركات ومستودعات الأدوية البشرية، حيث جرى إطلاع الحضور على آلية التسجيل في الموقع للحصول على الرقم العالمي لمنتجاتهم والمتطلبات الخاصة بذلك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الهيئة العامة للغذاء والدواء لتطبيق نظام التتبع الدوائي، والتي تضمنت في مراحل سابقة ضرورة احتواء الأدوية على باركود ثنائي الأبعاد متضمناً رقم (GTIN) للدواء ورقماً تسلسلياً لكل عبوة، حيث سيتحتم أن يكون لكل منشأة تقوم بتصنيع أو تخزين أو توزيع المستحضرات رقم (GLN) يمكن من خلاله تحديد موقع هذه المنشأة، وإمكانية الحصول على هذا الرقم عن طريق مركز الترقيم السعودي بمجلس الغرف السعودية.

وأوضح الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري أنه سيتعين على كل مصنع محلي أو مستودع للأدوية البشرية في المملكة لإكمال حصوله على رقم (GLN)، أن يقوم بتحديث بيانات التسجيل في نظام السجل الوطني للمنشآت الصيدلانية (DENR) ونظام تراخيص المنشآت (ELS) وذلك بإضافة رقم (GLN) في الخانات المخصصة لذلك، علماً بأن الهيئة العامة للغذاء والدواء حددت تاريخ 28 فبراير الجاري كآخر موعد لإتمام هذه العملية.

وأشار "المشاري" إلى أن هذه المنظومة التي قطعت المملكة شوطاً كبيراً في تنفيذها فيما تبقى فقط ربط الصيدليات بها، ستمكن من التعامل الفوري مع الأدوية من خلال المسح الضوئي لمصفوفة البيانات المطبوعة عليها في مرحلة التصنيع والتوزيع، حيث تتكون كل مصفوفة بيانات (Data Matrix) من 4 أكواد مدونة على العبوة، أولها GTIN ويعبر عن هوية المنتج وبلد تصنيعه، ثانياً Serial Number (الرقم التسلسلي) ويتم إنتاجه داخلياً بواسطة المنتج نفسه، ثالثاً تاريخ انتهاء الصلاحية وأخيراً رقم التشغيلة، فيما يتم تعريف كل مصنع محلي أو مستودع للأدوية البشرية من خلال إعطائهم رقم GLN، ويساعد ذلك على التحكم في موقف وحركة الأدوية التابعة لتلك المصانع والمستودعات.

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