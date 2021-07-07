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الخارجية الأمريكية: قرار إيران إنتاج اليورانيوم "خطوة مؤسفة إلى الوراء"

"برايس" أكد أن واشنطن أظهرت استعدادها للعودة إلى خطة العمل الشاملة ‏

أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها من تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تخصيب إيران ‏لليورانيوم بنسبة 20%، مشيرةً إلى أنه "خطوة مؤسفة إلى الوراء".


وأوضح المتحدث الرسمي للخارجية الأمريكية نيد برايس في المؤتمر الصحفي اليومي، أن الولايات ‏المتحدة أظهرت استعدادها للعودة إلى خطة العمل (خطة العمل الشاملة ‏المشتركة للاتفاق النووي ‏jcpoa)، مؤكداً أن بلاده حددت طرقاً أكثر فاعلية وإنتاجية للتعامل مع ‏القضية.‏

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الخارجية الأمريكية: قرار إيران إنتاج اليورانيوم "خطوة مؤسفة إلى الوراء"
سبق

أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها من تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تخصيب إيران ‏لليورانيوم بنسبة 20%، مشيرةً إلى أنه "خطوة مؤسفة إلى الوراء".


وأوضح المتحدث الرسمي للخارجية الأمريكية نيد برايس في المؤتمر الصحفي اليومي، أن الولايات ‏المتحدة أظهرت استعدادها للعودة إلى خطة العمل (خطة العمل الشاملة ‏المشتركة للاتفاق النووي ‏jcpoa)، مؤكداً أن بلاده حددت طرقاً أكثر فاعلية وإنتاجية للتعامل مع ‏القضية.‏

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
12:30 AM

الخارجية الأمريكية: قرار إيران إنتاج اليورانيوم "خطوة مؤسفة إلى الوراء"

"برايس" أكد أن واشنطن أظهرت استعدادها للعودة إلى خطة العمل الشاملة ‏

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها من تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تخصيب إيران ‏لليورانيوم بنسبة 20%، مشيرةً إلى أنه "خطوة مؤسفة إلى الوراء".


وأوضح المتحدث الرسمي للخارجية الأمريكية نيد برايس في المؤتمر الصحفي اليومي، أن الولايات ‏المتحدة أظهرت استعدادها للعودة إلى خطة العمل (خطة العمل الشاملة ‏المشتركة للاتفاق النووي ‏jcpoa)، مؤكداً أن بلاده حددت طرقاً أكثر فاعلية وإنتاجية للتعامل مع ‏القضية.‏

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