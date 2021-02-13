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الصومال.. تفجير انتحاري قرب القصر الرئاسي في مقديشو

استهدف تفجير انتحاري، اليوم السبت، نقطة تفتيش أمني قرب القصر الرئاسي، في العاصمة الصومالية مقديشو.

ولم ترد حتى الآن، أيُّ معلوماتٍ عن سقوط قتلى أو أضرارٍ من جرّاء التفجير.

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الصومال.. تفجير انتحاري قرب القصر الرئاسي في مقديشو
سبق

استهدف تفجير انتحاري، اليوم السبت، نقطة تفتيش أمني قرب القصر الرئاسي، في العاصمة الصومالية مقديشو.

ولم ترد حتى الآن، أيُّ معلوماتٍ عن سقوط قتلى أو أضرارٍ من جرّاء التفجير.

13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442
10:21 AM

الصومال.. تفجير انتحاري قرب القصر الرئاسي في مقديشو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استهدف تفجير انتحاري، اليوم السبت، نقطة تفتيش أمني قرب القصر الرئاسي، في العاصمة الصومالية مقديشو.

ولم ترد حتى الآن، أيُّ معلوماتٍ عن سقوط قتلى أو أضرارٍ من جرّاء التفجير.

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