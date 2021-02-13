الصومال.. تفجير انتحاري قرب القصر الرئاسي في مقديشو

استهدف تفجير انتحاري، اليوم السبت، نقطة تفتيش أمني قرب القصر الرئاسي، في العاصمة الصومالية مقديشو.

ولم ترد حتى الآن، أيُّ معلوماتٍ عن سقوط قتلى أو أضرارٍ من جرّاء التفجير.