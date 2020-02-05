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ثلاث صافرات أوروبية تدير مواجهات اليوم في دوري المحترفين

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم قائمة حكام مباريات اليوم من الجولة الـ17 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي شهدت غياب الحكم المحلي عن إدارة أي من المواجهات الثلاثة؛ لأسباب ما زالت مجهولة.

وقد أسند الاتحاد مهمة قيادة مباراة ضمك وضيفه العدالة للحكم الدولي الكرواتي ماريو زيبتش، على أن يساعده الصربيان ميلوفان ريستيش كحكم مساعد أول وداليبور ديورفيتش كمساعد ثانٍ، فيما يتولى الحكم الوطني عبدالله الشهري مهمة الحكم الرابع، أما حكام الفار فهما الكرواتي إيفان بيبيك حكماً رئيسياً، وبدر الشمراني حكماً مساعداً.

بينما سيتولى إدارة مواجهة "التعاون" وضيفه "الاتحاد" طاقم تحكيم روماني بقيادة الدولي ستيفان كوفاكس، ويساعده مواطناه ميهي أرتين، وفاسيل مارينسكو، والحكم الرابع السعودي محمد السماعيل، بينما يتولى إدارة غرفة الفار الحكم اليوناني تايسوس سيديروبولس، ويساعده الوطني عادل شراحيلي.

أما لقاء "الهلال" وضيفه "الرائد" سيكون بإدارة الحكم البيلاروسي أليكسي مولباكوف، ويساعده مواطناه أليه ماسليانكا وديمتري زوك، والسعودي سلطان الحربي حكماً رابعاً، في حين يدير الحكم الهولندي دينيس هيجلر غرفة الفيديو، ويساعده الحكم المحلي فهد العمري.

الاتحاد السعودي لكرة القدم حكام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ثلاث صافرات أوروبية تدير مواجهات اليوم في دوري المحترفين
سبق

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم قائمة حكام مباريات اليوم من الجولة الـ17 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي شهدت غياب الحكم المحلي عن إدارة أي من المواجهات الثلاثة؛ لأسباب ما زالت مجهولة.

وقد أسند الاتحاد مهمة قيادة مباراة ضمك وضيفه العدالة للحكم الدولي الكرواتي ماريو زيبتش، على أن يساعده الصربيان ميلوفان ريستيش كحكم مساعد أول وداليبور ديورفيتش كمساعد ثانٍ، فيما يتولى الحكم الوطني عبدالله الشهري مهمة الحكم الرابع، أما حكام الفار فهما الكرواتي إيفان بيبيك حكماً رئيسياً، وبدر الشمراني حكماً مساعداً.

بينما سيتولى إدارة مواجهة "التعاون" وضيفه "الاتحاد" طاقم تحكيم روماني بقيادة الدولي ستيفان كوفاكس، ويساعده مواطناه ميهي أرتين، وفاسيل مارينسكو، والحكم الرابع السعودي محمد السماعيل، بينما يتولى إدارة غرفة الفار الحكم اليوناني تايسوس سيديروبولس، ويساعده الوطني عادل شراحيلي.

أما لقاء "الهلال" وضيفه "الرائد" سيكون بإدارة الحكم البيلاروسي أليكسي مولباكوف، ويساعده مواطناه أليه ماسليانكا وديمتري زوك، والسعودي سلطان الحربي حكماً رابعاً، في حين يدير الحكم الهولندي دينيس هيجلر غرفة الفيديو، ويساعده الحكم المحلي فهد العمري.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
02:52 PM

ثلاث صافرات أوروبية تدير مواجهات اليوم في دوري المحترفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم قائمة حكام مباريات اليوم من الجولة الـ17 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي شهدت غياب الحكم المحلي عن إدارة أي من المواجهات الثلاثة؛ لأسباب ما زالت مجهولة.

وقد أسند الاتحاد مهمة قيادة مباراة ضمك وضيفه العدالة للحكم الدولي الكرواتي ماريو زيبتش، على أن يساعده الصربيان ميلوفان ريستيش كحكم مساعد أول وداليبور ديورفيتش كمساعد ثانٍ، فيما يتولى الحكم الوطني عبدالله الشهري مهمة الحكم الرابع، أما حكام الفار فهما الكرواتي إيفان بيبيك حكماً رئيسياً، وبدر الشمراني حكماً مساعداً.

بينما سيتولى إدارة مواجهة "التعاون" وضيفه "الاتحاد" طاقم تحكيم روماني بقيادة الدولي ستيفان كوفاكس، ويساعده مواطناه ميهي أرتين، وفاسيل مارينسكو، والحكم الرابع السعودي محمد السماعيل، بينما يتولى إدارة غرفة الفار الحكم اليوناني تايسوس سيديروبولس، ويساعده الوطني عادل شراحيلي.

أما لقاء "الهلال" وضيفه "الرائد" سيكون بإدارة الحكم البيلاروسي أليكسي مولباكوف، ويساعده مواطناه أليه ماسليانكا وديمتري زوك، والسعودي سلطان الحربي حكماً رابعاً، في حين يدير الحكم الهولندي دينيس هيجلر غرفة الفيديو، ويساعده الحكم المحلي فهد العمري.

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