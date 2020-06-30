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في مخطط "إطلالة الوادي".."الكهرباء" تمتنع عن توقيع شهادات التنسيق.. ومطالبات بالحل

الشركة: اعتذرنا لحين البت في المخطط من وزارة الإسكان

أكدت شركة الكهرباء أنها اعتذرت عن قبول شهادات التنسيق في مخطط إطلالة الوادي بمحافظة قلوة، حتى يتم توقيع الاتفاقيات مع وزارة الإسكان.

جاء ذلك في رد على "سبق" حول شكوى المواطنين أصحاب أراضي الإسكان بمشروع إطلالة الوادي بمحافظة قلوة، والذين بينوا أنه تم تسليم الأراضي والتقديم على البنوك وتم إقراضهم، إلا أن شركة الكهرباء رفضت التوقيع على شهادات التنسيق لاستخراج رخص البناء بحجة أنه يوجد خلاف مع الإسكان.

وقال المتضررون: "نناشد المسؤولين، وعلى رأسهم أمير الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، للنظر في مشكلتنا وإيجاد حلول لتمكيننا من بناء منزل العمر".

وأوضح مصدر بشركة الكهرباء لـ"سبق": أن العمل لإيصال الخدمة الكهربائية لمخططات وزارة الإسكان يتم بناءً على اتفاقية موقعة ما بين شركة الكهرباء ووزارة الإسكان لاستكمال إيصال الخدمة الكهربائية لعدد من المخططات على مستوى المملكة حسب ما يتم اعتماده من وزارة الإسكان، ضمن الاتفاقية، وحسب الاتفاقية مع وزارة الإسكان فإن الاجراءات التنفيذية حيال اعتماد توصيل الخدمة الكهربائية يتم توقيع اتفاقية التوصيل من وزارة الإسكان.

وأضاف المصدر: "بناءً على ذلك اعتذرت الشركة عن قبول شهادات التنسيق إلى أن يتم البت في هذا المخطط من قبل وزارة الإسكان، وتوقيع الاتفاقيات اللازمة لها مع الشركة لإيصال الخدمة الكهربائية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في مخطط "إطلالة الوادي".."الكهرباء" تمتنع عن توقيع شهادات التنسيق.. ومطالبات بالحل
سبق

أكدت شركة الكهرباء أنها اعتذرت عن قبول شهادات التنسيق في مخطط إطلالة الوادي بمحافظة قلوة، حتى يتم توقيع الاتفاقيات مع وزارة الإسكان.

جاء ذلك في رد على "سبق" حول شكوى المواطنين أصحاب أراضي الإسكان بمشروع إطلالة الوادي بمحافظة قلوة، والذين بينوا أنه تم تسليم الأراضي والتقديم على البنوك وتم إقراضهم، إلا أن شركة الكهرباء رفضت التوقيع على شهادات التنسيق لاستخراج رخص البناء بحجة أنه يوجد خلاف مع الإسكان.

وقال المتضررون: "نناشد المسؤولين، وعلى رأسهم أمير الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، للنظر في مشكلتنا وإيجاد حلول لتمكيننا من بناء منزل العمر".

وأوضح مصدر بشركة الكهرباء لـ"سبق": أن العمل لإيصال الخدمة الكهربائية لمخططات وزارة الإسكان يتم بناءً على اتفاقية موقعة ما بين شركة الكهرباء ووزارة الإسكان لاستكمال إيصال الخدمة الكهربائية لعدد من المخططات على مستوى المملكة حسب ما يتم اعتماده من وزارة الإسكان، ضمن الاتفاقية، وحسب الاتفاقية مع وزارة الإسكان فإن الاجراءات التنفيذية حيال اعتماد توصيل الخدمة الكهربائية يتم توقيع اتفاقية التوصيل من وزارة الإسكان.

وأضاف المصدر: "بناءً على ذلك اعتذرت الشركة عن قبول شهادات التنسيق إلى أن يتم البت في هذا المخطط من قبل وزارة الإسكان، وتوقيع الاتفاقيات اللازمة لها مع الشركة لإيصال الخدمة الكهربائية".

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
05:09 PM

في مخطط "إطلالة الوادي".."الكهرباء" تمتنع عن توقيع شهادات التنسيق.. ومطالبات بالحل

الشركة: اعتذرنا لحين البت في المخطط من وزارة الإسكان

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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1,720

أكدت شركة الكهرباء أنها اعتذرت عن قبول شهادات التنسيق في مخطط إطلالة الوادي بمحافظة قلوة، حتى يتم توقيع الاتفاقيات مع وزارة الإسكان.

جاء ذلك في رد على "سبق" حول شكوى المواطنين أصحاب أراضي الإسكان بمشروع إطلالة الوادي بمحافظة قلوة، والذين بينوا أنه تم تسليم الأراضي والتقديم على البنوك وتم إقراضهم، إلا أن شركة الكهرباء رفضت التوقيع على شهادات التنسيق لاستخراج رخص البناء بحجة أنه يوجد خلاف مع الإسكان.

وقال المتضررون: "نناشد المسؤولين، وعلى رأسهم أمير الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، للنظر في مشكلتنا وإيجاد حلول لتمكيننا من بناء منزل العمر".

وأوضح مصدر بشركة الكهرباء لـ"سبق": أن العمل لإيصال الخدمة الكهربائية لمخططات وزارة الإسكان يتم بناءً على اتفاقية موقعة ما بين شركة الكهرباء ووزارة الإسكان لاستكمال إيصال الخدمة الكهربائية لعدد من المخططات على مستوى المملكة حسب ما يتم اعتماده من وزارة الإسكان، ضمن الاتفاقية، وحسب الاتفاقية مع وزارة الإسكان فإن الاجراءات التنفيذية حيال اعتماد توصيل الخدمة الكهربائية يتم توقيع اتفاقية التوصيل من وزارة الإسكان.

وأضاف المصدر: "بناءً على ذلك اعتذرت الشركة عن قبول شهادات التنسيق إلى أن يتم البت في هذا المخطط من قبل وزارة الإسكان، وتوقيع الاتفاقيات اللازمة لها مع الشركة لإيصال الخدمة الكهربائية".

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