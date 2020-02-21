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رازفان: مركز الاتحاد المتأخر سيصعب المباراة.. وإصابة عطيف مؤثرة

أكد رازفان لوشيسكو مدرب الهلال، صعوبة مواجهة الاتحاد؛ كونها مباراة كلاسيكو، مبينًا أن فريقه سيفتقد العديد من اللاعبين في المباراة.

وجاء حديث المدرب الروماني في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال: "نخوض غدًا مباراة هامة، وتعد من المباريات التنافسية بالدوري، واعتدنا على ذلك بسبب مشاركتنا في ثلاث بطولات مختلفة".

وأضاف: تواجد فريق الاتحاد في مركز متأخر بالدوري ليس دليلًا على سـهولة المباراة غدًا، والتي نسعى من خلالها إلى تحقيق النقاط الثلاث.

وعن إصابة عطيف قال: "تعد إصابة مؤثرة وليست بسيطة، وعودته قد تستغرق وقتًا طويلًا، وغياب بعض اللاعبين لن يؤثر علينا، والجميع هنا مستعد لخوض مباراة الغد".

وتابع: نحرص على الزج باللاعب الجاهز ذهنيًّا وبدنيًّا، وهذا الأمر يجعلنا ندير المباراة بشكل متميز؛ لذلك نشرك جميع عناصرنا في الفريق، نحن نعامل كل مبارياتنا على أنها مباراة كلاسيكو، وأهمية مباراة الغد لا تختلف عن أهمية بقية المباريات.

من جانبه قال الكولومبي جوستافو كويلار: "نواجه غدًا منافسًا صعبًا لديه مدرب وفكر جديد، ونسعى أنا وزملائي غدًا إلى تحقيق نقاط المباراة؛ حيث تعد مباريات الكلاسيكو بالنسـبة لي كمبدأ أن تدخل المباراة من أجل الفوز فقط".

الهلال عبدالله عطيف

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رازفان: مركز الاتحاد المتأخر سيصعب المباراة.. وإصابة عطيف مؤثرة
سبق

أكد رازفان لوشيسكو مدرب الهلال، صعوبة مواجهة الاتحاد؛ كونها مباراة كلاسيكو، مبينًا أن فريقه سيفتقد العديد من اللاعبين في المباراة.

وجاء حديث المدرب الروماني في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال: "نخوض غدًا مباراة هامة، وتعد من المباريات التنافسية بالدوري، واعتدنا على ذلك بسبب مشاركتنا في ثلاث بطولات مختلفة".

وأضاف: تواجد فريق الاتحاد في مركز متأخر بالدوري ليس دليلًا على سـهولة المباراة غدًا، والتي نسعى من خلالها إلى تحقيق النقاط الثلاث.

وعن إصابة عطيف قال: "تعد إصابة مؤثرة وليست بسيطة، وعودته قد تستغرق وقتًا طويلًا، وغياب بعض اللاعبين لن يؤثر علينا، والجميع هنا مستعد لخوض مباراة الغد".

وتابع: نحرص على الزج باللاعب الجاهز ذهنيًّا وبدنيًّا، وهذا الأمر يجعلنا ندير المباراة بشكل متميز؛ لذلك نشرك جميع عناصرنا في الفريق، نحن نعامل كل مبارياتنا على أنها مباراة كلاسيكو، وأهمية مباراة الغد لا تختلف عن أهمية بقية المباريات.

من جانبه قال الكولومبي جوستافو كويلار: "نواجه غدًا منافسًا صعبًا لديه مدرب وفكر جديد، ونسعى أنا وزملائي غدًا إلى تحقيق نقاط المباراة؛ حيث تعد مباريات الكلاسيكو بالنسـبة لي كمبدأ أن تدخل المباراة من أجل الفوز فقط".

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
09:35 PM

رازفان: مركز الاتحاد المتأخر سيصعب المباراة.. وإصابة عطيف مؤثرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد رازفان لوشيسكو مدرب الهلال، صعوبة مواجهة الاتحاد؛ كونها مباراة كلاسيكو، مبينًا أن فريقه سيفتقد العديد من اللاعبين في المباراة.

وجاء حديث المدرب الروماني في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال: "نخوض غدًا مباراة هامة، وتعد من المباريات التنافسية بالدوري، واعتدنا على ذلك بسبب مشاركتنا في ثلاث بطولات مختلفة".

وأضاف: تواجد فريق الاتحاد في مركز متأخر بالدوري ليس دليلًا على سـهولة المباراة غدًا، والتي نسعى من خلالها إلى تحقيق النقاط الثلاث.

وعن إصابة عطيف قال: "تعد إصابة مؤثرة وليست بسيطة، وعودته قد تستغرق وقتًا طويلًا، وغياب بعض اللاعبين لن يؤثر علينا، والجميع هنا مستعد لخوض مباراة الغد".

وتابع: نحرص على الزج باللاعب الجاهز ذهنيًّا وبدنيًّا، وهذا الأمر يجعلنا ندير المباراة بشكل متميز؛ لذلك نشرك جميع عناصرنا في الفريق، نحن نعامل كل مبارياتنا على أنها مباراة كلاسيكو، وأهمية مباراة الغد لا تختلف عن أهمية بقية المباريات.

من جانبه قال الكولومبي جوستافو كويلار: "نواجه غدًا منافسًا صعبًا لديه مدرب وفكر جديد، ونسعى أنا وزملائي غدًا إلى تحقيق نقاط المباراة؛ حيث تعد مباريات الكلاسيكو بالنسـبة لي كمبدأ أن تدخل المباراة من أجل الفوز فقط".

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