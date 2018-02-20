"الفيصل" يواصل جولاته بالمنطقة .. اليوم في "رابغ والكامل وخليص"

يلتقي الأهالي ويترأس اجتماعات المجالس المحلية ويتفقد المشاريع ميدانياً

يواصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل؛ اليوم الثلاثاء، جولاته على محافظات المنطقة التي تشمل "رابغ، والكامل، وخليص".

يرأس أمير منطقة مكة المكرّمة، اجتماعات المجالس المحلية لهذه المحافظات؛ حيث يستعرض مشاريع التنمية فيها، كما يلتقي عدداً من الأهالي ويستمع لمطالبهم.

واعتاد الأمير خالد الفيصل؛ منذ توليه إمارة مكة، زيارة المحافظات التابعة للمنطقة، ويرأس في كل محافظة اجتماعات المجلس المحلي، ويستمع إلى تقرير شامل عن المشاريع المُنفذة والجاري تنفيذها والمتعثرة، ويبحث عن أسباب التعثر لإيجاد الحلول لها.

ويحرص أمير منطقة مكة المكرّمة، خلال زياراته للمحافظات في كل عام، على اصطحاب مديري عموم الإدارات الحكومية في المنطقة، بهدف فتح التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات.

يُشار إلى أن الفيصل؛ بدأ منذ الأسابيع الماضية زيارته السنوية لمحافظات المنطقة، وترأس اجتماعات المجالس المحلية بمحافظات الطائف والمويه وميسان، ثم الخرمة ورنية وتربة والقنفذة وأضم والعرضيات والليث وبحرة والجموم، كما استعرض مشاريع المحافظات، وناقش احتياجات التنمية بحضور مديري القطاعات الحكومية في المنطقة، وتخلل الزيارة أيضاً إطلاق ورش عمل للمستثمرين، والتي شهدت عرضاً للفرص الاستثمارية أمام عدد من الرجال في هذه المحافظات، كما التقى عدداً من الأهالي واستمع لمطالبهم.