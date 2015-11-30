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إحالة 22 مستثمراً إلى النيابة لتداولاتهم محل الاشتباه على سهم "دار الأركان" بمبلغ تجاوز المليار ريال

إعلان إحالة اشتباه في مخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة

قررت هيئة السوق المالية إحالة الاشتباه في مخالفة 22 مستثمراً للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة، بسبب تداولاتهم محل الاشتباه.

وأشارت الهيئة إلى أنه انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية السوق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، فقد صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة 22 مستثمراً للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة.

وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت لتداولاتهم محل الاشتباه على سهم شركة "دار الأركان للتطوير العقاري"، وما نتج عن ذلك من تحقيقهم مكاسب على محافظهم الاستثمارية بمبلغ إجمالي قدره (1,334,566,432) مليار وثلاث مئة وأربعة وثلاثين مليوناً وخمسمائة وستة وستين ألفاً وأربعمائة واثنين وثلاثين ريالاً.

وأودعت النيابة العامة هذه الدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وأكدت الهيئة على كافة المتعاملين في السوق، أن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية.

وشددت على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد كافة التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح.

وأوضحت أنها تنسق مع الجهات الأمنية كلٌ وفق اختصاصه لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية، وأن ذلك يأتي تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.

وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن وفقاً لما ورد في المادة الثلاثين من نظام السوق المالية.

هيئة السوق المالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إحالة 22 مستثمراً إلى النيابة لتداولاتهم محل الاشتباه على سهم "دار الأركان" بمبلغ تجاوز المليار ريال
سبق

قررت هيئة السوق المالية إحالة الاشتباه في مخالفة 22 مستثمراً للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة، بسبب تداولاتهم محل الاشتباه.

وأشارت الهيئة إلى أنه انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية السوق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، فقد صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة 22 مستثمراً للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة.

وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت لتداولاتهم محل الاشتباه على سهم شركة "دار الأركان للتطوير العقاري"، وما نتج عن ذلك من تحقيقهم مكاسب على محافظهم الاستثمارية بمبلغ إجمالي قدره (1,334,566,432) مليار وثلاث مئة وأربعة وثلاثين مليوناً وخمسمائة وستة وستين ألفاً وأربعمائة واثنين وثلاثين ريالاً.

وأودعت النيابة العامة هذه الدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وأكدت الهيئة على كافة المتعاملين في السوق، أن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية.

وشددت على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد كافة التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح.

وأوضحت أنها تنسق مع الجهات الأمنية كلٌ وفق اختصاصه لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية، وأن ذلك يأتي تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.

وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن وفقاً لما ورد في المادة الثلاثين من نظام السوق المالية.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
04:28 PM
اخر تعديل
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
05:27 PM

إحالة 22 مستثمراً إلى النيابة لتداولاتهم محل الاشتباه على سهم "دار الأركان" بمبلغ تجاوز المليار ريال

إعلان إحالة اشتباه في مخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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14,187

قررت هيئة السوق المالية إحالة الاشتباه في مخالفة 22 مستثمراً للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة، بسبب تداولاتهم محل الاشتباه.

وأشارت الهيئة إلى أنه انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية السوق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، فقد صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة 22 مستثمراً للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة.

وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت لتداولاتهم محل الاشتباه على سهم شركة "دار الأركان للتطوير العقاري"، وما نتج عن ذلك من تحقيقهم مكاسب على محافظهم الاستثمارية بمبلغ إجمالي قدره (1,334,566,432) مليار وثلاث مئة وأربعة وثلاثين مليوناً وخمسمائة وستة وستين ألفاً وأربعمائة واثنين وثلاثين ريالاً.

وأودعت النيابة العامة هذه الدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وأكدت الهيئة على كافة المتعاملين في السوق، أن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية.

وشددت على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد كافة التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح.

وأوضحت أنها تنسق مع الجهات الأمنية كلٌ وفق اختصاصه لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية، وأن ذلك يأتي تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.

وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن وفقاً لما ورد في المادة الثلاثين من نظام السوق المالية.

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