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"فطوم" يقلل من خطورة لقاح "فايزر" المضاد لكورونا على مرضى الحساسية

بعد ظهور "ردة فعل سيئة" لدى شخصين في بريطانيا

أكد الباحث في علوم المناعة واللقاحات في شركة "بلو ويلاو'' الأمريكية علي فطوم، عدم خطورة لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، على الأشخاص الذي يعانون من الحساسية.

"فطوم" اعتبر أن ظهور "ردة فعل سيئة" لدى شخصين في بريطانيا، تلقيا جرعة من هذا اللقاح وعانيا في الماضي من الحساسية المفرطة، يبقى ضمن "الحالات المعزولة والطبيعية"، طبقاً لـ"فرانس 24".

فيروس كورونا الجديد

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"فطوم" يقلل من خطورة لقاح "فايزر" المضاد لكورونا على مرضى الحساسية
سبق

أكد الباحث في علوم المناعة واللقاحات في شركة "بلو ويلاو'' الأمريكية علي فطوم، عدم خطورة لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، على الأشخاص الذي يعانون من الحساسية.

"فطوم" اعتبر أن ظهور "ردة فعل سيئة" لدى شخصين في بريطانيا، تلقيا جرعة من هذا اللقاح وعانيا في الماضي من الحساسية المفرطة، يبقى ضمن "الحالات المعزولة والطبيعية"، طبقاً لـ"فرانس 24".

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
06:22 PM

"فطوم" يقلل من خطورة لقاح "فايزر" المضاد لكورونا على مرضى الحساسية

بعد ظهور "ردة فعل سيئة" لدى شخصين في بريطانيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الباحث في علوم المناعة واللقاحات في شركة "بلو ويلاو'' الأمريكية علي فطوم، عدم خطورة لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، على الأشخاص الذي يعانون من الحساسية.

"فطوم" اعتبر أن ظهور "ردة فعل سيئة" لدى شخصين في بريطانيا، تلقيا جرعة من هذا اللقاح وعانيا في الماضي من الحساسية المفرطة، يبقى ضمن "الحالات المعزولة والطبيعية"، طبقاً لـ"فرانس 24".

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