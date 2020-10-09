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طبيب الرئيس الأمريكي: ترامب سيكون قادراً على استئناف أنشطته العامة بدءاً من السبت

استجاب بشكل جيد للغاية للعلاج من فيروس كورونا

أعلن طبيب البيت الأبيض شون كونلي؛ اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيكون قادراً على استئناف أنشطته العامة بدءاً من غد السبت، مضيفاً أن الرئيس استجاب بشكل جيد للغاية للعلاج من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح كونلي؛ في بيان، أنه بناءً على مسار التشخيصات المتقدمة التي يجريها الفريق الطبي نتوقع تماماً عودة الرئيس الآمنة إلى الالتزامات العامة بدءاً من غد السبت، مشيراً إلى أنه منذ خروجه من المستشفى ظلت فحوصات ترامب الطبية مستقرة، ولا تظهر أي مؤشر على أن المرض يتقدّم.

دونالد ترامب فيروس كورونا الجديد

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طبيب الرئيس الأمريكي: ترامب سيكون قادراً على استئناف أنشطته العامة بدءاً من السبت
سبق

أعلن طبيب البيت الأبيض شون كونلي؛ اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيكون قادراً على استئناف أنشطته العامة بدءاً من غد السبت، مضيفاً أن الرئيس استجاب بشكل جيد للغاية للعلاج من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح كونلي؛ في بيان، أنه بناءً على مسار التشخيصات المتقدمة التي يجريها الفريق الطبي نتوقع تماماً عودة الرئيس الآمنة إلى الالتزامات العامة بدءاً من غد السبت، مشيراً إلى أنه منذ خروجه من المستشفى ظلت فحوصات ترامب الطبية مستقرة، ولا تظهر أي مؤشر على أن المرض يتقدّم.

09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442
01:23 PM

طبيب الرئيس الأمريكي: ترامب سيكون قادراً على استئناف أنشطته العامة بدءاً من السبت

استجاب بشكل جيد للغاية للعلاج من فيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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أعلن طبيب البيت الأبيض شون كونلي؛ اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيكون قادراً على استئناف أنشطته العامة بدءاً من غد السبت، مضيفاً أن الرئيس استجاب بشكل جيد للغاية للعلاج من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح كونلي؛ في بيان، أنه بناءً على مسار التشخيصات المتقدمة التي يجريها الفريق الطبي نتوقع تماماً عودة الرئيس الآمنة إلى الالتزامات العامة بدءاً من غد السبت، مشيراً إلى أنه منذ خروجه من المستشفى ظلت فحوصات ترامب الطبية مستقرة، ولا تظهر أي مؤشر على أن المرض يتقدّم.

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