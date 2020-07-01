رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران و6 من محافظاتها
الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية والحالة تستمر حتى 6 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاطٍ للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب وحبونا وثار ويدمة وخباش وشرورة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.
رياح
نجران
الأرصاد
رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران و6 من محافظاتها
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-07-01
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاطٍ للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب وحبونا وثار ويدمة وخباش وشرورة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.
01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
08:55 AM
رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران و6 من محافظاتها
الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية والحالة تستمر حتى 6 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاطٍ للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب وحبونا وثار ويدمة وخباش وشرورة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.