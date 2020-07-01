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رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران و6 من محافظاتها

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية والحالة تستمر حتى 6 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاطٍ للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب وحبونا وثار ويدمة وخباش وشرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

رياح نجران الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران و6 من محافظاتها
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاطٍ للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب وحبونا وثار ويدمة وخباش وشرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
08:55 AM

رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران و6 من محافظاتها

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية والحالة تستمر حتى 6 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاطٍ للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب وحبونا وثار ويدمة وخباش وشرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

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