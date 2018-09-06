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أباتشي التحالف تصرع 16 من عناصر المليشيات بينهما قياديان حوثيان

قائد اللواء 190 دفاع جوي قُتل في الهجوم إضافة إلى العميد "القيري"

أكدت مصادر أن الهجوم الذي نفذته مقاتلات الأباتشي التابعة لطيران التحالف أمس على محيط الكلية البحرية في الحديدة، أسفر عن مصرع 16 من عناصر المليشيا، بينهم اثنان من القيادات البارزة في الساحل الغربي.

وأضافت المصادر أن العميد محمد عبد الملك عاطف قائد اللواء 190 دفاع جوي قتل في الهجوم، إضافة إلى مصرع العميد علي صلاح القيري أحد قيادات المليشيات المهمة في جبهة الساحل الغربي.

وفي محافظة إب، قتل القيادي في مليشيات الحوثي مدير أمن مديرية فرع العدين نبيل العزب مع أربعة عناصر من أفراده في اشتباك داخل إدارة الأمن مع مجاميع قبلية تتبع أحد شيوخ محافظة إب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أباتشي التحالف تصرع 16 من عناصر المليشيات بينهما قياديان حوثيان
سبق

أكدت مصادر أن الهجوم الذي نفذته مقاتلات الأباتشي التابعة لطيران التحالف أمس على محيط الكلية البحرية في الحديدة، أسفر عن مصرع 16 من عناصر المليشيا، بينهم اثنان من القيادات البارزة في الساحل الغربي.

وأضافت المصادر أن العميد محمد عبد الملك عاطف قائد اللواء 190 دفاع جوي قتل في الهجوم، إضافة إلى مصرع العميد علي صلاح القيري أحد قيادات المليشيات المهمة في جبهة الساحل الغربي.

وفي محافظة إب، قتل القيادي في مليشيات الحوثي مدير أمن مديرية فرع العدين نبيل العزب مع أربعة عناصر من أفراده في اشتباك داخل إدارة الأمن مع مجاميع قبلية تتبع أحد شيوخ محافظة إب.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
11:32 PM

أباتشي التحالف تصرع 16 من عناصر المليشيات بينهما قياديان حوثيان

قائد اللواء 190 دفاع جوي قُتل في الهجوم إضافة إلى العميد "القيري"

A A A
عبدالله البارقي - الرياض
3
7,064

أكدت مصادر أن الهجوم الذي نفذته مقاتلات الأباتشي التابعة لطيران التحالف أمس على محيط الكلية البحرية في الحديدة، أسفر عن مصرع 16 من عناصر المليشيا، بينهم اثنان من القيادات البارزة في الساحل الغربي.

وأضافت المصادر أن العميد محمد عبد الملك عاطف قائد اللواء 190 دفاع جوي قتل في الهجوم، إضافة إلى مصرع العميد علي صلاح القيري أحد قيادات المليشيات المهمة في جبهة الساحل الغربي.

وفي محافظة إب، قتل القيادي في مليشيات الحوثي مدير أمن مديرية فرع العدين نبيل العزب مع أربعة عناصر من أفراده في اشتباك داخل إدارة الأمن مع مجاميع قبلية تتبع أحد شيوخ محافظة إب.

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