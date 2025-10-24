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"تعليم الليث" تحقق في شكوى وكيلة مدرسة اتهمت معلمة بتهديدها وشتمها

المتحدث الرسمي: تم تكليف لجنة من المتابعة الإدارية والقيادة المدرسية

تحقق الإدارة التعليمية بالليث في شكوى تقدمت بها وكيلة مدرسة ابتدائية، ضد إحدى المعلمات بذات المدرسة، وذلك على خلفية اتهامها للمعلمة بأنها هدّدتها وشتمتها.

وأوضح المتحدث الرسمي بـ"تعليم الليث" محمد بن ختيم المالكي، لـ"سبق" عن صدور توجيه مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بتكليف لجنة من المتابعة الإدارية والقيادة المدرسية، للتحقق مما حصل، والموضوع لا يزال محل نظر اللجنة المكلفة، ونحن في انتظار نتائج التحقيق ورأي اللجنة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وفق ما نصت عليه التعليمات والضوابط المنظمة.

تعليم الليث الإدارة التعليمية بالليث

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"تعليم الليث" تحقق في شكوى وكيلة مدرسة اتهمت معلمة بتهديدها وشتمها
سبق

تحقق الإدارة التعليمية بالليث في شكوى تقدمت بها وكيلة مدرسة ابتدائية، ضد إحدى المعلمات بذات المدرسة، وذلك على خلفية اتهامها للمعلمة بأنها هدّدتها وشتمتها.

وأوضح المتحدث الرسمي بـ"تعليم الليث" محمد بن ختيم المالكي، لـ"سبق" عن صدور توجيه مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بتكليف لجنة من المتابعة الإدارية والقيادة المدرسية، للتحقق مما حصل، والموضوع لا يزال محل نظر اللجنة المكلفة، ونحن في انتظار نتائج التحقيق ورأي اللجنة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وفق ما نصت عليه التعليمات والضوابط المنظمة.

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
02:13 PM

"تعليم الليث" تحقق في شكوى وكيلة مدرسة اتهمت معلمة بتهديدها وشتمها

المتحدث الرسمي: تم تكليف لجنة من المتابعة الإدارية والقيادة المدرسية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
5
9,061

تحقق الإدارة التعليمية بالليث في شكوى تقدمت بها وكيلة مدرسة ابتدائية، ضد إحدى المعلمات بذات المدرسة، وذلك على خلفية اتهامها للمعلمة بأنها هدّدتها وشتمتها.

وأوضح المتحدث الرسمي بـ"تعليم الليث" محمد بن ختيم المالكي، لـ"سبق" عن صدور توجيه مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بتكليف لجنة من المتابعة الإدارية والقيادة المدرسية، للتحقق مما حصل، والموضوع لا يزال محل نظر اللجنة المكلفة، ونحن في انتظار نتائج التحقيق ورأي اللجنة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وفق ما نصت عليه التعليمات والضوابط المنظمة.

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