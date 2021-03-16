كورونا يلتهم "الشينغن".. والاتحاد الأوروبي: هذا إجراء حاسم

تمديد الإجراءات الصارمة بين الدول الأعضاء

تدرس المفوضية الأوروبية فرض قيود مؤقتة على السفر غير الضروري بين بلدان الاتحاد الأوروبي لثلاثين يومًا.

وكشفت المفوضية في رسالة عبر مقطع فيديو أن الهدف من هذا الإجراء المقترح هو كبح انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي يستفحل بشكل مقلق في القارة.

ووفقًا لما أكدته "سكاي نيوز"، فإنه في حال تم اعتماد هذا الإجراء الوقائي، وجرى فرض القيود لثلاثين يومًا، فإن الاتحاد الأوروبي ستكون له الصلاحية فيما بعد حتى ينظر في مسألة تمديد الإجراءات الصارمة لمدة إضافية، وسيعتمد ذلك على مدى التحسُّن في تطويق الوباء العالمي.

وعليه، تعني هذه الإجراءات -إذا تم التوافق عليها- تعليق التنقل بموجب اتفاقية شينغن التي تتيح لمواطني الدول الأعضاء حرية التنقل في كل بلدان الاتحاد الأوروبي تقريبًا.

وتأثرت دول الاتحاد الأوروبي على نحو كبير بفيروس كورونا. وتسجِّل إيطاليا ثاني أكبر عدد من المصابين بعد الصين التي ظهر فيها الفيروس أواخر العام الماضي.