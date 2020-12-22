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سلطنة عمان.. الاشتباه في 4 إصابات بسلالة كورونا الجديدة

السعيدي: دراسة الخريطة الجينية مستمرة وسيتم الإعلان عنها

كشف وزير الصحة العماني أحمد بن محمد السعيدي؛ عن إجراء دراسة للتأكّد من 4 حالات قد تكون مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا جميعها قادمة من بريطانيا.

وقال السعيدي؛ في لقاء تلفزيوني، إن "دراسة الخريطة الجينية للفيروس مستمرة، وسيتم الإعلان عنها"، مشيراً إلى "وجود 4 حالات يشتبه في إصابتها بالسلالة الجديدة من الفيروس لمواطنين قدموا من بريطانيا".

وأشار إلى أن "الفيروسات بشكل عام وفيروس كورونا بشكل خاص سريعة التحور ومنذ معرفة الخريطة الجينية لهذا الفيروس أصبح له أكثر من 4 آلاف تحور".

ووفق "روسيا اليوم"، أوضح أنه "لا توجد أي دلائل على أن السلالة الجديدة أكثر شراسة وخطورة من الفيروس الأم، وأن اللقاحات المتوافرة حالياً ستكون لها ذات الاستجابة".

وذكر السعيدي؛ أن "السلطنة ستستقبل 15600 جرعة من لقاح كورونا، الخميس المقبل، على أن يصل نحو 28 ألف جرعة بحلول شهر يناير".

وشدّد على أنه "لا توجد أي مؤشرات أو حاجة إلى إغلاق أي جزء من السلطنة، وأن الترصد الوبائي قائم بدوره، وإذا ما قررت اللجنة العليا أن يكون هناك إغلاق مستقبلي في السلطنة فسيكون في أماكن محدودة".

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عمان.. الاشتباه في 4 إصابات بسلالة كورونا الجديدة
سبق

كشف وزير الصحة العماني أحمد بن محمد السعيدي؛ عن إجراء دراسة للتأكّد من 4 حالات قد تكون مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا جميعها قادمة من بريطانيا.

وقال السعيدي؛ في لقاء تلفزيوني، إن "دراسة الخريطة الجينية للفيروس مستمرة، وسيتم الإعلان عنها"، مشيراً إلى "وجود 4 حالات يشتبه في إصابتها بالسلالة الجديدة من الفيروس لمواطنين قدموا من بريطانيا".

وأشار إلى أن "الفيروسات بشكل عام وفيروس كورونا بشكل خاص سريعة التحور ومنذ معرفة الخريطة الجينية لهذا الفيروس أصبح له أكثر من 4 آلاف تحور".

ووفق "روسيا اليوم"، أوضح أنه "لا توجد أي دلائل على أن السلالة الجديدة أكثر شراسة وخطورة من الفيروس الأم، وأن اللقاحات المتوافرة حالياً ستكون لها ذات الاستجابة".

وذكر السعيدي؛ أن "السلطنة ستستقبل 15600 جرعة من لقاح كورونا، الخميس المقبل، على أن يصل نحو 28 ألف جرعة بحلول شهر يناير".

وشدّد على أنه "لا توجد أي مؤشرات أو حاجة إلى إغلاق أي جزء من السلطنة، وأن الترصد الوبائي قائم بدوره، وإذا ما قررت اللجنة العليا أن يكون هناك إغلاق مستقبلي في السلطنة فسيكون في أماكن محدودة".

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
08:28 AM

سلطنة عمان.. الاشتباه في 4 إصابات بسلالة كورونا الجديدة

السعيدي: دراسة الخريطة الجينية مستمرة وسيتم الإعلان عنها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف وزير الصحة العماني أحمد بن محمد السعيدي؛ عن إجراء دراسة للتأكّد من 4 حالات قد تكون مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا جميعها قادمة من بريطانيا.

وقال السعيدي؛ في لقاء تلفزيوني، إن "دراسة الخريطة الجينية للفيروس مستمرة، وسيتم الإعلان عنها"، مشيراً إلى "وجود 4 حالات يشتبه في إصابتها بالسلالة الجديدة من الفيروس لمواطنين قدموا من بريطانيا".

وأشار إلى أن "الفيروسات بشكل عام وفيروس كورونا بشكل خاص سريعة التحور ومنذ معرفة الخريطة الجينية لهذا الفيروس أصبح له أكثر من 4 آلاف تحور".

ووفق "روسيا اليوم"، أوضح أنه "لا توجد أي دلائل على أن السلالة الجديدة أكثر شراسة وخطورة من الفيروس الأم، وأن اللقاحات المتوافرة حالياً ستكون لها ذات الاستجابة".

وذكر السعيدي؛ أن "السلطنة ستستقبل 15600 جرعة من لقاح كورونا، الخميس المقبل، على أن يصل نحو 28 ألف جرعة بحلول شهر يناير".

وشدّد على أنه "لا توجد أي مؤشرات أو حاجة إلى إغلاق أي جزء من السلطنة، وأن الترصد الوبائي قائم بدوره، وإذا ما قررت اللجنة العليا أن يكون هناك إغلاق مستقبلي في السلطنة فسيكون في أماكن محدودة".

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