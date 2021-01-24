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"الصحة": تسجيل 4838 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 6296 خلال الـ24 ساعة الماضية

قبل الفحص.. عارضٌ من "أوميكرون" يخبرك بالإصابة

يُفضل البقاء في المنزل عند هذه الحالة وإجراء الفحوص اللازمة

ذكر تقرير صحفي أن في وسع الأشخاص معرفة إصابتهم بـ"أوميكرون"، المتحور الجديد من فيروس كورونا، قبل أن تظهر نتيجة الفحص المخبري.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أنه مع رفع القيود التي فُرضت لمواجهة "أوميكرون" في أنحاء إنجلترا، حذّر الخبراء الجمهورَ من أعراض جديدة قد تعني إصابتهم بسلالة المتحور الجديد المعتدلة.

وأوضحت أنه تم رصد 20 عارضًا لمتحور "أوميكرون" المعتدل لدى البريطانيين؛ مما يعني أن الأمر قد يكون محيرًا بعض الشيء لمعرفة متى يمكن إجراء الاختبار.

ومع ذلك، يقول الخبراء إن عارضًا واحدًا بعينه يمكن أن يُحذّر الشخص وينبهه بشأن إصابته بالفيروس قبل أن تظهر نتيجة الاختبار الإيجابية.

والعارض هو التهاب الحلق؛ إذ إنه أول الأعراض التي تشعر بها عندما تصاب بالعدوى؛ ولذلك يفضل البقاء في المنزل عند هذه الحالة وإجراء الفحوص اللازمة.

وبحسب مفوضة الصحة العامة في مدينة شيكاغو الأمريكية، أليسون أروادي؛ فإن التهاب الحلق هو العارض الأكثر شيوعًا للتنبؤ باختبار "كوفيد-19" الإيجابي.

وهذا يعني أن عليك البقاء في المنزل، إذا كان لديك هذا العارض.

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قبل الفحص.. عارضٌ من "أوميكرون" يخبرك بالإصابة
سبق

ذكر تقرير صحفي أن في وسع الأشخاص معرفة إصابتهم بـ"أوميكرون"، المتحور الجديد من فيروس كورونا، قبل أن تظهر نتيجة الفحص المخبري.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أنه مع رفع القيود التي فُرضت لمواجهة "أوميكرون" في أنحاء إنجلترا، حذّر الخبراء الجمهورَ من أعراض جديدة قد تعني إصابتهم بسلالة المتحور الجديد المعتدلة.

وأوضحت أنه تم رصد 20 عارضًا لمتحور "أوميكرون" المعتدل لدى البريطانيين؛ مما يعني أن الأمر قد يكون محيرًا بعض الشيء لمعرفة متى يمكن إجراء الاختبار.

ومع ذلك، يقول الخبراء إن عارضًا واحدًا بعينه يمكن أن يُحذّر الشخص وينبهه بشأن إصابته بالفيروس قبل أن تظهر نتيجة الاختبار الإيجابية.

والعارض هو التهاب الحلق؛ إذ إنه أول الأعراض التي تشعر بها عندما تصاب بالعدوى؛ ولذلك يفضل البقاء في المنزل عند هذه الحالة وإجراء الفحوص اللازمة.

وبحسب مفوضة الصحة العامة في مدينة شيكاغو الأمريكية، أليسون أروادي؛ فإن التهاب الحلق هو العارض الأكثر شيوعًا للتنبؤ باختبار "كوفيد-19" الإيجابي.

وهذا يعني أن عليك البقاء في المنزل، إذا كان لديك هذا العارض.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
08:39 AM

قبل الفحص.. عارضٌ من "أوميكرون" يخبرك بالإصابة

يُفضل البقاء في المنزل عند هذه الحالة وإجراء الفحوص اللازمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,733

ذكر تقرير صحفي أن في وسع الأشخاص معرفة إصابتهم بـ"أوميكرون"، المتحور الجديد من فيروس كورونا، قبل أن تظهر نتيجة الفحص المخبري.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أنه مع رفع القيود التي فُرضت لمواجهة "أوميكرون" في أنحاء إنجلترا، حذّر الخبراء الجمهورَ من أعراض جديدة قد تعني إصابتهم بسلالة المتحور الجديد المعتدلة.

وأوضحت أنه تم رصد 20 عارضًا لمتحور "أوميكرون" المعتدل لدى البريطانيين؛ مما يعني أن الأمر قد يكون محيرًا بعض الشيء لمعرفة متى يمكن إجراء الاختبار.

ومع ذلك، يقول الخبراء إن عارضًا واحدًا بعينه يمكن أن يُحذّر الشخص وينبهه بشأن إصابته بالفيروس قبل أن تظهر نتيجة الاختبار الإيجابية.

والعارض هو التهاب الحلق؛ إذ إنه أول الأعراض التي تشعر بها عندما تصاب بالعدوى؛ ولذلك يفضل البقاء في المنزل عند هذه الحالة وإجراء الفحوص اللازمة.

وبحسب مفوضة الصحة العامة في مدينة شيكاغو الأمريكية، أليسون أروادي؛ فإن التهاب الحلق هو العارض الأكثر شيوعًا للتنبؤ باختبار "كوفيد-19" الإيجابي.

وهذا يعني أن عليك البقاء في المنزل، إذا كان لديك هذا العارض.

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