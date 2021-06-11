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عضو اللجنة الوطنية بـ"الغرف السعودية": 10 مميزات تقودها وكالة الخدمات اللوجستية

بعد قرار "الوزراء" أخيرًا باستحداث الوكالة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة النقل

حدد عضو اللجنة الوطنية اللوجستية في مجلس الغرف السعودية رجال الأعمال ماهر بن ماطر الرويزن 10 مميزات تقودها وكالة الخدمات اللوجستية بعد قرار مجلس الوزراء أخيرًا باستحداث وكالة باسم (وكالة الخدمات اللوجستية) ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة النقل.

وأوضح ماهر الرويزن أن القرار الكريم سيُسهم في زيادة الناتج المحلي والدولي وزيادة التنافسية بين الدول من خلال تقديم خدمات لوجستية أفضل والتي سيكون لها عدة تبعات في تحسين قطاع النقل من خلال تحديث الخطط الاستراتيجية التي توافق رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى تحسين كبير سيطرأ على القطاع نتيجة هذا القرار الحكيم الذي سينهض بسلاسل الإمداد في المملكة لتحقق تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة في تعزيز القطاع والاستفادة المثلى من الاستثمارات التي بدورها ستنعكس على المخرجات.

ولفت إلى أن وكالة الخدمات اللوجستية هي ضمن العديد من القرارات التي تسعى دولتنا حفظها الله في وضع المملكة العربية السعودية في صدارة العالم لما تملكه من طاقات وخبرات تؤهلها لذلك والشواهد كثيرة على ذلك خلال السنوات الماضية في تصدرنا للعديد من المؤشرات وهذا ما يؤكد ويثبت عزم وطننا إلى الاستمرار والمضي قدما على جميع المستويات.

وذكر عضو اللجنة الوطنية اللوجستية في مجلس الغرف السعودية، أن التغلب على المنافسين في الخدمات اللوجستية يتطلب الاعتماد بشكل أكبر على أحدث التقنيات والنهج المبتكر، لافتًا إلى أن الهدف من الإدارة اللوجستية الفعّالة هو تحسين كفاءة العمليات، وضمان رضا العملاء، وزيادة الإنتاجية.

وعرج الرويزن، على أن قطاع النقل يشهد نقلة نوعية أخيرًا مما يتطلب وجود كفاءة عالية في التشغيل، الأمر الذي يعزز من وجود وكالة الخدمات اللوجستية التي ستفتح آفاقًا واسعة للشباب السعودي الطموح، بالإضافة إلى دورها الريادي في هذا المجال.

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عضو اللجنة الوطنية بـ"الغرف السعودية": 10 مميزات تقودها وكالة الخدمات اللوجستية
سبق

حدد عضو اللجنة الوطنية اللوجستية في مجلس الغرف السعودية رجال الأعمال ماهر بن ماطر الرويزن 10 مميزات تقودها وكالة الخدمات اللوجستية بعد قرار مجلس الوزراء أخيرًا باستحداث وكالة باسم (وكالة الخدمات اللوجستية) ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة النقل.

وأوضح ماهر الرويزن أن القرار الكريم سيُسهم في زيادة الناتج المحلي والدولي وزيادة التنافسية بين الدول من خلال تقديم خدمات لوجستية أفضل والتي سيكون لها عدة تبعات في تحسين قطاع النقل من خلال تحديث الخطط الاستراتيجية التي توافق رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى تحسين كبير سيطرأ على القطاع نتيجة هذا القرار الحكيم الذي سينهض بسلاسل الإمداد في المملكة لتحقق تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة في تعزيز القطاع والاستفادة المثلى من الاستثمارات التي بدورها ستنعكس على المخرجات.

ولفت إلى أن وكالة الخدمات اللوجستية هي ضمن العديد من القرارات التي تسعى دولتنا حفظها الله في وضع المملكة العربية السعودية في صدارة العالم لما تملكه من طاقات وخبرات تؤهلها لذلك والشواهد كثيرة على ذلك خلال السنوات الماضية في تصدرنا للعديد من المؤشرات وهذا ما يؤكد ويثبت عزم وطننا إلى الاستمرار والمضي قدما على جميع المستويات.

وذكر عضو اللجنة الوطنية اللوجستية في مجلس الغرف السعودية، أن التغلب على المنافسين في الخدمات اللوجستية يتطلب الاعتماد بشكل أكبر على أحدث التقنيات والنهج المبتكر، لافتًا إلى أن الهدف من الإدارة اللوجستية الفعّالة هو تحسين كفاءة العمليات، وضمان رضا العملاء، وزيادة الإنتاجية.

وعرج الرويزن، على أن قطاع النقل يشهد نقلة نوعية أخيرًا مما يتطلب وجود كفاءة عالية في التشغيل، الأمر الذي يعزز من وجود وكالة الخدمات اللوجستية التي ستفتح آفاقًا واسعة للشباب السعودي الطموح، بالإضافة إلى دورها الريادي في هذا المجال.

11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442
12:29 AM

عضو اللجنة الوطنية بـ"الغرف السعودية": 10 مميزات تقودها وكالة الخدمات اللوجستية

بعد قرار "الوزراء" أخيرًا باستحداث الوكالة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة النقل

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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حدد عضو اللجنة الوطنية اللوجستية في مجلس الغرف السعودية رجال الأعمال ماهر بن ماطر الرويزن 10 مميزات تقودها وكالة الخدمات اللوجستية بعد قرار مجلس الوزراء أخيرًا باستحداث وكالة باسم (وكالة الخدمات اللوجستية) ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة النقل.

وأوضح ماهر الرويزن أن القرار الكريم سيُسهم في زيادة الناتج المحلي والدولي وزيادة التنافسية بين الدول من خلال تقديم خدمات لوجستية أفضل والتي سيكون لها عدة تبعات في تحسين قطاع النقل من خلال تحديث الخطط الاستراتيجية التي توافق رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى تحسين كبير سيطرأ على القطاع نتيجة هذا القرار الحكيم الذي سينهض بسلاسل الإمداد في المملكة لتحقق تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة في تعزيز القطاع والاستفادة المثلى من الاستثمارات التي بدورها ستنعكس على المخرجات.

ولفت إلى أن وكالة الخدمات اللوجستية هي ضمن العديد من القرارات التي تسعى دولتنا حفظها الله في وضع المملكة العربية السعودية في صدارة العالم لما تملكه من طاقات وخبرات تؤهلها لذلك والشواهد كثيرة على ذلك خلال السنوات الماضية في تصدرنا للعديد من المؤشرات وهذا ما يؤكد ويثبت عزم وطننا إلى الاستمرار والمضي قدما على جميع المستويات.

وذكر عضو اللجنة الوطنية اللوجستية في مجلس الغرف السعودية، أن التغلب على المنافسين في الخدمات اللوجستية يتطلب الاعتماد بشكل أكبر على أحدث التقنيات والنهج المبتكر، لافتًا إلى أن الهدف من الإدارة اللوجستية الفعّالة هو تحسين كفاءة العمليات، وضمان رضا العملاء، وزيادة الإنتاجية.

وعرج الرويزن، على أن قطاع النقل يشهد نقلة نوعية أخيرًا مما يتطلب وجود كفاءة عالية في التشغيل، الأمر الذي يعزز من وجود وكالة الخدمات اللوجستية التي ستفتح آفاقًا واسعة للشباب السعودي الطموح، بالإضافة إلى دورها الريادي في هذا المجال.

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