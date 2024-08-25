الهلال يكمل جاهزيته لمواجهة الاتحاد آسيويًا

عودة العابد والدوسري للتدريبات

شارك لاعبا الهلال نواف العابد وسالم الدوسري في تدريبات الفريق مساء اليوم، بعد تعافيهما من الإصابة، إيذانًا بجاهزيتهما للمشاركة أمام الاتحاد الثلاثاء المقبل في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسعى المدير الفني للفريق "رازفان" إلى تكثيف التدريبات الفنية وتطبيق جمل تكتيكية في ثلثي الملعب.

من جانب آخر قدم رئيس النادي فهد بن نافل شكره للعضو الذهبي سلطان الزاهد، على تكفله بكامل مصاريف إقامة الفريق في جدة.