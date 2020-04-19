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"الصحة" : تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 9362 (إنفوجرافيك)

"الصحة السنغالية" تسجِّل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع مجموع المتعافين إلى 220 شخصًا من أصل 367 مصابًا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم الأحد تسجيل 17 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، ذكرت مصادر إعلامية محلية - نقلاً عن بيان للوزارة - أنه بعد فحص 313 شخصًا تبيَّن إصابة 17 حالة بالفيروس، مشيرة إلى أنه شُفي تسعة مصابين؛ ليصل مجموع المتعافين إلى 220 شخصًا من أصل 367 مصابًا منذ 2 مارس الماضي (تاريخ أول إصابة بالوباء في السنغال).

فيروس كورونا الجديد

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"الصحة السنغالية" تسجِّل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم الأحد تسجيل 17 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، ذكرت مصادر إعلامية محلية - نقلاً عن بيان للوزارة - أنه بعد فحص 313 شخصًا تبيَّن إصابة 17 حالة بالفيروس، مشيرة إلى أنه شُفي تسعة مصابين؛ ليصل مجموع المتعافين إلى 220 شخصًا من أصل 367 مصابًا منذ 2 مارس الماضي (تاريخ أول إصابة بالوباء في السنغال).

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
11:40 PM

"الصحة السنغالية" تسجِّل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع مجموع المتعافين إلى 220 شخصًا من أصل 367 مصابًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم الأحد تسجيل 17 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، ذكرت مصادر إعلامية محلية - نقلاً عن بيان للوزارة - أنه بعد فحص 313 شخصًا تبيَّن إصابة 17 حالة بالفيروس، مشيرة إلى أنه شُفي تسعة مصابين؛ ليصل مجموع المتعافين إلى 220 شخصًا من أصل 367 مصابًا منذ 2 مارس الماضي (تاريخ أول إصابة بالوباء في السنغال).

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