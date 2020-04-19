وفي التفاصيل، ذكرت مصادر إعلامية محلية - نقلاً عن بيان للوزارة - أنه بعد فحص 313 شخصًا تبيَّن إصابة 17 حالة بالفيروس، مشيرة إلى أنه شُفي تسعة مصابين؛ ليصل مجموع المتعافين إلى 220 شخصًا من أصل 367 مصابًا منذ 2 مارس الماضي (تاريخ أول إصابة بالوباء في السنغال).

"الصحة السنغالية" تسجِّل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-19 أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم الأحد تسجيل 17 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وفي التفاصيل، ذكرت مصادر إعلامية محلية - نقلاً عن بيان للوزارة - أنه بعد فحص 313 شخصًا تبيَّن إصابة 17 حالة بالفيروس، مشيرة إلى أنه شُفي تسعة مصابين؛ ليصل مجموع المتعافين إلى 220 شخصًا من أصل 367 مصابًا منذ 2 مارس الماضي (تاريخ أول إصابة بالوباء في السنغال).

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 11:40 PM

"الصحة السنغالية" تسجِّل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفع مجموع المتعافين إلى 220 شخصًا من أصل 367 مصابًا





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أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم الأحد تسجيل 17 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، ذكرت مصادر إعلامية محلية - نقلاً عن بيان للوزارة - أنه بعد فحص 313 شخصًا تبيَّن إصابة 17 حالة بالفيروس، مشيرة إلى أنه شُفي تسعة مصابين؛ ليصل مجموع المتعافين إلى 220 شخصًا من أصل 367 مصابًا منذ 2 مارس الماضي (تاريخ أول إصابة بالوباء في السنغال).