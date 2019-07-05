شاهد .. أمانة الباحة تزيل الأروقة والفرشات بمتنزه رغدان

في تجاوب مع "سبق" بعد حجز الإطلالات في الغابة

أزالت أمانة الباحة السواتر والأروقة التي كانت تُستخدم لحجز الإطلالات المميزة في متنزه رغدان؛ وذلك في تجاوب مع تقرير "سبق" بعنوان "شاهد.. كيف يتم حجز الإطلالات المميزة في غابة رغدان؟".

وباشرت الجهات ذات العلاقة عددًا من المواقع، وسحبت الأروقة، وأزالت الفرشات المتهالكة التي كانت تُستخدم لحجز المواقع دون أن يوجد أحدٌ بداخلها.

وكانت "سبق" قد تناولت في تقريرها ظاهرة حجز عدد من المواقع أيامًا معدودة بوضع سواتر وأروقة؛ ليبقى الموقع محجوزًا لهم في أي وقت يحضرون فيه إلى المتنزه.