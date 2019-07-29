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"الصحة": تسجيل 1289 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1299 خلال الـ24 ساعة الماضية

سفير المملكة في إندونيسيا: 200 مواطن استجابوا للعودة للمملكة بعد قرار الداخلية

قال لـ"سبق": بلغ مجموع من تم إعادتهم بطائرات إخلاء ٤ مواطنين مصابين بفيروس كورونا

أوضح سفير المملكة العربية السعودية في إندونيسيا عصام بن عابد الثقفي أن السفارة تمكنت من إعادة ٨٠ مواطنًا الاثنين الماضي إلى المملكة، وذلك بعد قرار وزارة الداخلية منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي بها، مشيراً أن هؤلاء المواطنين المتواجدين في إندونيسبا تجاوبوا مع طلب السفارة بالعودة إلى المملكة
وأضاف أن ١٢٠ مواطنًا آخرين سيغادرون إلى جدة الأحد القادم، مجدداً مطالبته للمواطنين الذين ما زالوا متواجدين بإندونيسيا إلى التواصل مع السفارة لتسهيل عودتهم.
وتابع السفير الثقفي: تم إخلاء مواطنين اثنين أمس الأربعاء عبر طائرة إخلاء طبي قادمة من المملكة لسوء حالتهما الصحية، حيث أصيبا بكورونا، كما سبق إخلاء مواطنين اثنين آخرين قبل حوالي شهر من الآن أصيبا بذات المرض، ليصبح مجموع من تم إعادتهم بطائرات إخلاء ٤ مواطنين، سائلاً الله لهم السلامة والعافية.

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سفير المملكة في إندونيسيا: 200 مواطن استجابوا للعودة للمملكة بعد قرار الداخلية
سبق

أوضح سفير المملكة العربية السعودية في إندونيسيا عصام بن عابد الثقفي أن السفارة تمكنت من إعادة ٨٠ مواطنًا الاثنين الماضي إلى المملكة، وذلك بعد قرار وزارة الداخلية منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي بها، مشيراً أن هؤلاء المواطنين المتواجدين في إندونيسبا تجاوبوا مع طلب السفارة بالعودة إلى المملكة
وأضاف أن ١٢٠ مواطنًا آخرين سيغادرون إلى جدة الأحد القادم، مجدداً مطالبته للمواطنين الذين ما زالوا متواجدين بإندونيسيا إلى التواصل مع السفارة لتسهيل عودتهم.
وتابع السفير الثقفي: تم إخلاء مواطنين اثنين أمس الأربعاء عبر طائرة إخلاء طبي قادمة من المملكة لسوء حالتهما الصحية، حيث أصيبا بكورونا، كما سبق إخلاء مواطنين اثنين آخرين قبل حوالي شهر من الآن أصيبا بذات المرض، ليصبح مجموع من تم إعادتهم بطائرات إخلاء ٤ مواطنين، سائلاً الله لهم السلامة والعافية.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
03:39 PM

سفير المملكة في إندونيسيا: 200 مواطن استجابوا للعودة للمملكة بعد قرار الداخلية

قال لـ"سبق": بلغ مجموع من تم إعادتهم بطائرات إخلاء ٤ مواطنين مصابين بفيروس كورونا

A A A
عبدالله الراجحي - الرياض
1
1,879

أوضح سفير المملكة العربية السعودية في إندونيسيا عصام بن عابد الثقفي أن السفارة تمكنت من إعادة ٨٠ مواطنًا الاثنين الماضي إلى المملكة، وذلك بعد قرار وزارة الداخلية منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي بها، مشيراً أن هؤلاء المواطنين المتواجدين في إندونيسبا تجاوبوا مع طلب السفارة بالعودة إلى المملكة
وأضاف أن ١٢٠ مواطنًا آخرين سيغادرون إلى جدة الأحد القادم، مجدداً مطالبته للمواطنين الذين ما زالوا متواجدين بإندونيسيا إلى التواصل مع السفارة لتسهيل عودتهم.
وتابع السفير الثقفي: تم إخلاء مواطنين اثنين أمس الأربعاء عبر طائرة إخلاء طبي قادمة من المملكة لسوء حالتهما الصحية، حيث أصيبا بكورونا، كما سبق إخلاء مواطنين اثنين آخرين قبل حوالي شهر من الآن أصيبا بذات المرض، ليصبح مجموع من تم إعادتهم بطائرات إخلاء ٤ مواطنين، سائلاً الله لهم السلامة والعافية.

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