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"المرئي والمسموع" تدعو المستثمرين الراغبين بإنشاء دور سينما للتواصل معها

لتسهيل إجراءاتهم ومساعدتهم في الحصول على رخص التشغيل بالمدن الصغيرة والمتوسطة

دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مؤخرًا المستثمرين الراغبين في إنشاء أو تشغيل دور السينما في المدن الصغيرة والمتوسطة للتواصل معها من أجل تسهيل إجراءاتهم، ومساعدتهم في الحصول على رخص التشغيل.

وتأتي تلك الدعوة بعد أن حصلت دور السينما السعودية على المركز الثالث في مبيعات التذاكر على مستوى الشرق الأوسط في الربع الثاني من العام الجاري 2019م.

وأُنشئت 7 دور في 3 مدن رئيسية حتى الآن، وجارٍ افتتاح 27 دار سينما في 7 مدن بنهاية 2019م؛ وذلك لتغطية الإقبال المتزايد على دور العرض السينمائية.

وخصصت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع البريد الإلكتروني: cinema@gcam.gov.sa للرد على استفسارات المستثمرين الراغبين في الحصول على رخص تشغيل دور السينما في المدن الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك دعمًا من الهيئة للشركات المشغِّلة لدور العرض السينمائية.

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"المرئي والمسموع" تدعو المستثمرين الراغبين بإنشاء دور سينما للتواصل معها
سبق

دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مؤخرًا المستثمرين الراغبين في إنشاء أو تشغيل دور السينما في المدن الصغيرة والمتوسطة للتواصل معها من أجل تسهيل إجراءاتهم، ومساعدتهم في الحصول على رخص التشغيل.

وتأتي تلك الدعوة بعد أن حصلت دور السينما السعودية على المركز الثالث في مبيعات التذاكر على مستوى الشرق الأوسط في الربع الثاني من العام الجاري 2019م.

وأُنشئت 7 دور في 3 مدن رئيسية حتى الآن، وجارٍ افتتاح 27 دار سينما في 7 مدن بنهاية 2019م؛ وذلك لتغطية الإقبال المتزايد على دور العرض السينمائية.

وخصصت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع البريد الإلكتروني: cinema@gcam.gov.sa للرد على استفسارات المستثمرين الراغبين في الحصول على رخص تشغيل دور السينما في المدن الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك دعمًا من الهيئة للشركات المشغِّلة لدور العرض السينمائية.

26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
09:25 PM

"المرئي والمسموع" تدعو المستثمرين الراغبين بإنشاء دور سينما للتواصل معها

لتسهيل إجراءاتهم ومساعدتهم في الحصول على رخص التشغيل بالمدن الصغيرة والمتوسطة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مؤخرًا المستثمرين الراغبين في إنشاء أو تشغيل دور السينما في المدن الصغيرة والمتوسطة للتواصل معها من أجل تسهيل إجراءاتهم، ومساعدتهم في الحصول على رخص التشغيل.

وتأتي تلك الدعوة بعد أن حصلت دور السينما السعودية على المركز الثالث في مبيعات التذاكر على مستوى الشرق الأوسط في الربع الثاني من العام الجاري 2019م.

وأُنشئت 7 دور في 3 مدن رئيسية حتى الآن، وجارٍ افتتاح 27 دار سينما في 7 مدن بنهاية 2019م؛ وذلك لتغطية الإقبال المتزايد على دور العرض السينمائية.

وخصصت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع البريد الإلكتروني: cinema@gcam.gov.sa للرد على استفسارات المستثمرين الراغبين في الحصول على رخص تشغيل دور السينما في المدن الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك دعمًا من الهيئة للشركات المشغِّلة لدور العرض السينمائية.

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