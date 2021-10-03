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مصر تُحرِّك صفقة الأسرى بين "حماس" وإسرائيل" وتسلمهما معايير مبدئية للتبادل

وفد كبير من الحركة يضم قادة سياسيين وعسكريين يزور القاهرة

نقلت "الشرق" عن مصادر مصرية وصفتها بـ"المطلعة"، اليوم الأحد، أن مصر سلمت "إسرائيل" وحماس نسختين من المعايير المبدئية لصفقة التبادل المحتملة، مع وصول وفد ‎من حركة حماس إلى القاهرة اليوم، يضم قادة سياسيين وعسكريين من قطاع غزة على رأسه رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية؛ لبحث عدد من الملفات أبرزها صفقة تبادل الأسرى وإعادة الإعمار.

وبينت المصادر أن الزيارة رُتّب لها سابقاً، وتتضمّن لقاءات مع قيادات أمنية مصرية كبيرة؛ لمناقشة عدد من الملفات أبرزها صفقة تبادل الأسرى وإعادة الإعمار.

وأضافت أن الطرفين وضعا شروطهما على المعايير المبدئية لصفقة التبادل، وأن "حماس" طالبت بالإفراج عن كبار السن من أسراها، فيما طالبت "إسرائيل" بالكشف عن معلومات بشأن أوضاع الأسرى لدى "حماس"، وخصوصاً الأسرى الأربعة وهم الجنديان أرون شاؤول وهدار غولدين، واثنين من المدنيين.

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مصر تُحرِّك صفقة الأسرى بين "حماس" وإسرائيل" وتسلمهما معايير مبدئية للتبادل
سبق

نقلت "الشرق" عن مصادر مصرية وصفتها بـ"المطلعة"، اليوم الأحد، أن مصر سلمت "إسرائيل" وحماس نسختين من المعايير المبدئية لصفقة التبادل المحتملة، مع وصول وفد ‎من حركة حماس إلى القاهرة اليوم، يضم قادة سياسيين وعسكريين من قطاع غزة على رأسه رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية؛ لبحث عدد من الملفات أبرزها صفقة تبادل الأسرى وإعادة الإعمار.

وبينت المصادر أن الزيارة رُتّب لها سابقاً، وتتضمّن لقاءات مع قيادات أمنية مصرية كبيرة؛ لمناقشة عدد من الملفات أبرزها صفقة تبادل الأسرى وإعادة الإعمار.

وأضافت أن الطرفين وضعا شروطهما على المعايير المبدئية لصفقة التبادل، وأن "حماس" طالبت بالإفراج عن كبار السن من أسراها، فيما طالبت "إسرائيل" بالكشف عن معلومات بشأن أوضاع الأسرى لدى "حماس"، وخصوصاً الأسرى الأربعة وهم الجنديان أرون شاؤول وهدار غولدين، واثنين من المدنيين.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
02:50 PM

مصر تُحرِّك صفقة الأسرى بين "حماس" وإسرائيل" وتسلمهما معايير مبدئية للتبادل

وفد كبير من الحركة يضم قادة سياسيين وعسكريين يزور القاهرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "الشرق" عن مصادر مصرية وصفتها بـ"المطلعة"، اليوم الأحد، أن مصر سلمت "إسرائيل" وحماس نسختين من المعايير المبدئية لصفقة التبادل المحتملة، مع وصول وفد ‎من حركة حماس إلى القاهرة اليوم، يضم قادة سياسيين وعسكريين من قطاع غزة على رأسه رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية؛ لبحث عدد من الملفات أبرزها صفقة تبادل الأسرى وإعادة الإعمار.

وبينت المصادر أن الزيارة رُتّب لها سابقاً، وتتضمّن لقاءات مع قيادات أمنية مصرية كبيرة؛ لمناقشة عدد من الملفات أبرزها صفقة تبادل الأسرى وإعادة الإعمار.

وأضافت أن الطرفين وضعا شروطهما على المعايير المبدئية لصفقة التبادل، وأن "حماس" طالبت بالإفراج عن كبار السن من أسراها، فيما طالبت "إسرائيل" بالكشف عن معلومات بشأن أوضاع الأسرى لدى "حماس"، وخصوصاً الأسرى الأربعة وهم الجنديان أرون شاؤول وهدار غولدين، واثنين من المدنيين.

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