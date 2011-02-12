توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) د. عبدالله ‌المسند؛ استقراراً جوياً عاماً بمناطق المملكة، حتى خمسة أيام مقبلة لا تلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة.

خبير طقس: لا حالات مطرية معتبرة تلوح في الأفق خلال الـ 5 أيام المقبلة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-11 توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) د. عبدالله ‌المسند؛ استقراراً جوياً عاماً بمناطق المملكة، حتى خمسة أيام مقبلة لا تلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443 01:14 PM

خبير طقس: لا حالات مطرية معتبرة تلوح في الأفق خلال الـ 5 أيام المقبلة استقرار جوي عام بمناطق المملكة





A A A





7 مشاركة

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) د. عبدالله ‌المسند؛ استقراراً جوياً عاماً بمناطق المملكة، حتى خمسة أيام مقبلة لا تلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة.