توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) د. عبدالله المسند؛ استقراراً جوياً عاماً بمناطق المملكة، حتى خمسة أيام مقبلة لا تلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة.
خبير طقس: لا حالات مطرية معتبرة تلوح في الأفق خلال الـ 5 أيام المقبلة
استقرار جوي عام بمناطق المملكة
توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) د. عبدالله المسند؛ استقراراً جوياً عاماً بمناطق المملكة، حتى خمسة أيام مقبلة لا تلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة.حالة الطقس الأرصاد
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خبير طقس: لا حالات مطرية معتبرة تلوح في الأفق خلال الـ 5 أيام المقبلةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-11
11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
01:14 PM
خبير طقس: لا حالات مطرية معتبرة تلوح في الأفق خلال الـ 5 أيام المقبلة
استقرار جوي عام بمناطق المملكة
توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) د. عبدالله المسند؛ استقراراً جوياً عاماً بمناطق المملكة، حتى خمسة أيام مقبلة لا تلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة.
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