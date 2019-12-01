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"توتي" و"بيرلو".. سعيدان بارتداء "الشماغ والعقال"

قبل المشاركة في حفل وداعية ياسر القحطاني أمام الهلال

حظي لاعبا المنتخب الإيطالي (سابقًا) بيرلو و"توتي" باهتمام كبير من قبل الشارع الرياض السعودي، بعد ارتداء اللاعبين الزي السعودي اليوم.

وأبدى اللاعبان سعادتهما بارتداء الملابس السعودية (الثوب والشماغ والعقال)، قبل المشاركة في حفل اعتزال لاعب الهلال والمنتخب السعودي (السابق) ياسر القحطاني، الذي يقام مساء اليوم الأحد عند الساعة 8:30 مساءً، حيث يواجه الهلال (المتوج بلقب دوري أبطال آسيا 2019) نظيره فريق Y20 في وداعية القحطاني، وذلك على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

حفل وداعية ياسر القحطاني

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"توتي" و"بيرلو".. سعيدان بارتداء "الشماغ والعقال"
سبق

حظي لاعبا المنتخب الإيطالي (سابقًا) بيرلو و"توتي" باهتمام كبير من قبل الشارع الرياض السعودي، بعد ارتداء اللاعبين الزي السعودي اليوم.

وأبدى اللاعبان سعادتهما بارتداء الملابس السعودية (الثوب والشماغ والعقال)، قبل المشاركة في حفل اعتزال لاعب الهلال والمنتخب السعودي (السابق) ياسر القحطاني، الذي يقام مساء اليوم الأحد عند الساعة 8:30 مساءً، حيث يواجه الهلال (المتوج بلقب دوري أبطال آسيا 2019) نظيره فريق Y20 في وداعية القحطاني، وذلك على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
06:04 PM

"توتي" و"بيرلو".. سعيدان بارتداء "الشماغ والعقال"

قبل المشاركة في حفل وداعية ياسر القحطاني أمام الهلال

A A A
أحمد سرور - الرياض
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2,515

حظي لاعبا المنتخب الإيطالي (سابقًا) بيرلو و"توتي" باهتمام كبير من قبل الشارع الرياض السعودي، بعد ارتداء اللاعبين الزي السعودي اليوم.

وأبدى اللاعبان سعادتهما بارتداء الملابس السعودية (الثوب والشماغ والعقال)، قبل المشاركة في حفل اعتزال لاعب الهلال والمنتخب السعودي (السابق) ياسر القحطاني، الذي يقام مساء اليوم الأحد عند الساعة 8:30 مساءً، حيث يواجه الهلال (المتوج بلقب دوري أبطال آسيا 2019) نظيره فريق Y20 في وداعية القحطاني، وذلك على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

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