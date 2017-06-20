"كراني" يحذّر من منخفض الهند الموسمي: الحرارة أعلى من المعتاد

قال لـ"سبق": هذه قائمة المحظورات في الصيف ويجب تجنب الشمس

كشف خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، عن تعمق المنخفض الجوي "منخفض الهند" الموسمي؛ ليؤثر على شبه الجزيرة العربية؛ وهو الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة خلال هذه الفترة على شرق المملكة والوسطى؛ خاصة الأجزاء الشرقية التي تتخطى الحرارة العظمى فيها 54 درجة مئوية تحت أشعة الشمس.

وتفصيلًا؛ قال "كراني" في تصريح خاص لـ"سبق": "منخفض الهند الموسمي، هو عبارة عن منخفض جوي حراري يؤثر على ثلاث قارات (آسيا، وإفريقيا، وأوروبا)، ويبدأ بالتكون في شهر أبريل، ويزداد تعمقًا في يونيو ويوليو بسيطرة تامة على مساحة كبيرة وشاسعة من شبه الجزيرة العربية".

وأضاف: محوره يصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر، ويبدأ بالضعف مع بداية سبتمبر، ويتلاشى كليًّا في أكتوبر.

وتابع كراني: أهم الأدوار التي يلعبها منخفض الهند الموسمي؛ هي دفع رياح رطبة لأجزاء واسعة من الهند، والتي تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة جدًّا، ويؤدي لارتفاع ملموس لدرجات الحرارة سواء الصغرى أو العظمى في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق؛ نتيجة اصطحاب امتداده للرياح الموسمية الحارة والجافة، وغالبًا تكون العظمى على مشارف 50 درجة مئوية في الظل على شرق السعودية والوسطى خاصةً الأجزاء الشرقية منها معظم فترة الصيف؛ في حين تتخطى الحرارة العظمى 54 درجة مئوية تحت أشعة الشمس خاصة على القطاع الشرقي.

وأكد أن مناطق العراق وغرب إيران تتخطى العظمى فيها 50 درجة مئوية في الظل معظم فترة الصيف، وتصل قيم الضغط في مركز المنخفض الجوي لأقل من ٩٩٥ هكتوباسكال.

وأشار "كراني" إلى أن منخفض الهند الموسمي، يؤدي إلى نشاط الرياح الموسمية الحارة والجافة على أجواء شبه الجزيرة العربية؛ خاصة أجواء القطاع الشرقي؛ وذلك النشاط يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وعن توقعاته لصيف هذا العام، قال "كراني": نظرة أولية تشير -بعون الله تعالى- إلى أن معدلات درجات الحرارة أعلى من المعتاد؛ لذلك نرجو عدم التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة لتجنب الإصابة بضربات الشمس.