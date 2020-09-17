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جدة.. جولات ميدانية على سوق وورش بني مالك لتطبيق الحد من التجمعات

رجال الأمن حرروا مخالفات بحق المخالفين غير الملتزمين بالتعليمات

نفذ رجال الأمن بشرطة منطقة مكة المكرمة جولة ميدانية على سوق بني مالك الشعبي ومجمع الورش في بني مالك بجنوب محافظة جدة؛ لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات، وعدم لبس الكمامات، ومخالفة التباعد الجسدي خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات، وتكدس العمالة داخل السيارات.

وقد حُررت مخالفات لأشخاص لم يلتزموا بتطبيق التعليمات.

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جدة.. جولات ميدانية على سوق وورش بني مالك لتطبيق الحد من التجمعات
سبق

نفذ رجال الأمن بشرطة منطقة مكة المكرمة جولة ميدانية على سوق بني مالك الشعبي ومجمع الورش في بني مالك بجنوب محافظة جدة؛ لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات، وعدم لبس الكمامات، ومخالفة التباعد الجسدي خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات، وتكدس العمالة داخل السيارات.

وقد حُررت مخالفات لأشخاص لم يلتزموا بتطبيق التعليمات.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
09:49 PM

جدة.. جولات ميدانية على سوق وورش بني مالك لتطبيق الحد من التجمعات

رجال الأمن حرروا مخالفات بحق المخالفين غير الملتزمين بالتعليمات

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عبدالله الراجحي - جدة
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نفذ رجال الأمن بشرطة منطقة مكة المكرمة جولة ميدانية على سوق بني مالك الشعبي ومجمع الورش في بني مالك بجنوب محافظة جدة؛ لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات، وعدم لبس الكمامات، ومخالفة التباعد الجسدي خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات، وتكدس العمالة داخل السيارات.

وقد حُررت مخالفات لأشخاص لم يلتزموا بتطبيق التعليمات.

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